Padres de familia temen rezago educativo por paros magisteriales en Zacatecas

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Más de 250 mil estudiantes de educación básica en Zacatecas están sin clases debido a dos conflictos sindicales que mantienen en paro alrededor de tres mil escuelas en la entidad.

Desde hace dos semanas, la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumó a la protesta nacional en exigencia a la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007 frenando sus actividades.

Otros 35 mil alumnos están sin clases debido al paro indefinido del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas, (SITTEZ) en 890 planteles, desde el pasado 28 de mayo.

Padres de familia externaron incertidumbre para la realización de los eventos de clausura, así como de la entrega de boletas de calificaciones y certificados del final del ciclo escolar.

“Hasta el momento no se han comunicado con nosotros los maestros, no tenemos conocimiento de si se llegará a dar o no esa graduación”. Sandra Zapata, integrante de la Asociación de Padres de Familia

Ante la falta de clases, los padres de familia advierten impactos directos en el aprendizaje

“Previo al cierre de las escuelas, ya los maestros ya estaban notificando a los alumnos, entonces los alumnos en lugar de preocuparse por aprender se estaban preocupando por realizar los trabajos y las actividades con las que los iban a calificar.” Sandra Zapata, integrante de la Asociación de Padres de Familia

Durante la suspensión de actividades escolares, los estudiantes enfrentan cambios drásticos en su rutina diaria.

“Dos o tres maestros, a lo mucho, que aún siguen en contacto con los muchachos enviándoles actividades, pero no todos los maestros, la mayoría ya no envió actividades ni se comunicó con los muchachos”. Sandra Zapata, integrante de la Asociación de Padres de Familia

Padres de familia expresan postura ambivalente frente a las movilizaciones docentes

Según datos de la Secretaría de Educación de Zacatecas, el ciclo escolar 2025-2026 registra un acumulado de al menos 58 días hábiles sin clases derivado principalmente de las movilizaciones y paros magisteriales que continúan activos en la entidad.

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