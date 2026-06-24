Localizan fosas clandestinas en finca abandonada en Jerez; colectivo “Las Escarabajo” recupera cuatro cuerpos

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Hallan cuatro fosas clandestinas en finca abandonada en Jerez. Foto: Omar Hernández

El colectivo de buscadoras “Las Escarabajos” confirmó este miércoles el hallazgo de restos humanos semienterrados al interior en una finca abandonada, conocida como “Las Albercas”, en el municipio de Jerez, Zacatecas.

Fosas clandestinas en Jerez, Zacatecas

Mediante labores independientes de prospección, el grupo logró dar con el inmueble, el cual, presuntamente, pertenece a un migrante y que, al encontrarse vacío, habría sido utilizado como casa de seguridad criminal años atrás.

Las buscadoras comenzaron la revisión en los patios interiores y salas de vivienda. En el centro del jardín localizaron la primera fosa clandestina con el cadáver de un hombre joven, el cual se encontraba atado de pies y manos y en avanzado estado de descomposición.

Al retomar los trabajos en la extensa propiedad, el colectivo localizó tres fosas más distribuidas en la zona de las caballerizas y corrales, de donde se recuperaron tres cuerpos más.

Fiscalía de Zacatecas y Comisión de Búsqueda procesan la escena

El equipo dio aviso a las autoridades y peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia del estado arribaron al sitio para confirmar el hallazgo.

Elizabeth Araiza, integrante del colectivo “Las Escarabajos”, dijo:

“Nos encontramos en Jerez, nuevamente, en el punto que, que estuvimos prospectando el día de ayer. Al llegar al lugar se encontraba Fiscalía, igual, en estos momentos están este, sacando o liberando unos cuerpos de, detrás de este predio, en unas caballerizas, por lo cual a nosotros no nos dan, por ahora, acceso. Y nosotros seguimos prospectando espacio eh, y, pues estamos encontrando pues otra fosa, muy profunda y, pues al parecer positiva, tiene algunas cobijas; vamos a proceder a liberar.”

Según el reporte preliminar, las cuatro víctimas habrían sido asesinadas y sepultadas en las fosas clandestinas en un periodo de entre dos y seis meses atrás.

Además de los restos humanos, en los patios y distintas habitaciones de la finca se aseguraron decenas de prendas de vestir, zapatos y figuras religiosas.

Guardia Nacional y Ejército resguardan predio en Jerez

Para el procesamiento de la escena se requirió un despliegue masivo en el que intervinieron agentes de la Fiscalía Especializada en Desapariciones y personal de la Comisión Local de Búsqueda.

La zona fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras el personal realzaba los trabajos de recuperación de los cuerpos.

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