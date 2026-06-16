Maestros liberan Plaza de Armas en Zacatecas; continúan sin clases en más de 2 mil escuelas

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Docentes se trasladarán al Zócalo de CDMX. Foto: Omar Hernández

Docentes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) levantaron, este martes, el plantón que mantuvieron durante dos semanas en la Plaza de Armas en la capital zacatecana. Sin embargo, aclararon que el paro de labores continúa vigente en las más de dos mil escuelas del estado.

Según informó el maestro Alejandro Aparicio González, quien se desempeña como secretario de Organización, la liberación del espacio público se debe a que el magisterio se trasladará a la Ciudad de México (CDMX) para reforzar el plantón nacional que se mantiene en el Zócalo.

“Requerimos a la totalidad de los compañeros desplegados en otros esfuerzos, entonces este, el plantón, eh ciertamente es una situación representativa de réplica del plantón que se está haciendo en la Ciudad de México. Eh, pero como vemos que esta lucha eh, tal vez se prolongue, tal vez sea de resistencia, entonces requerimos eh, tomar nuevos acuerdos, y el acuerdo es todo en la capacidad humana y económica, enfocarla a la Ciudad de México.”. Alejandro Aparicio González, secretario de Organización, Sección 34 SNTE

Magisterio prepara una escalada de manifestaciones

El magisterio anunció que prepara una escalada de manifestaciones en el marco de las actividades del Mundial de Futbol.

“Es un aproximado de mil 500 permanentes en la Ciudad de México. (…) Y, el resto de los activos eh accionando aquí en el Estado. El día contundente eh, será el miércoles de esta semana; cada semana se decide un día contundente he, en la Ciudad de México se decidió accionar eh en el marco del siguiente partido que hay en México.”. Alejandro Aparicio González, secretario de Organización, Sección 34 SNTE

La suspensión de actividades escolares mantiene sin clases a miles de estudiantes en Zacatecas. Sin embargo, el magisterio asegura que cuenta con el apoyo de los padres de familia.

“Vamos a estar generando en nuestros compañeros, eh la posibilidad de que estén mandando algunos mensajes informando a nuestros padres de familia cuál es la situación hasta ahorita. Eh, no se nos han reportado situaciones ríspidas entre papás y maestros, eh no el 100% de apoyo, pero creo que, un gran sector de la población, y sobre todo de nuestros padres de familia, este sigue apoyándonos. Entonces esta semana también vamos a implementar acciones que tenga que ver con informarles a ellos el estado que guarda la lucha y también realizar algunas acciones sociales en nuestras escuelas y en nuestros municipios.”. Alejandro Aparicio González, secretario de Organización, Sección 34 SNTE

Los líderes ratificaron que el paro de labores se mantiene firme en su tercera semana consecutiva, incluso, aseguran que, en las próximas horas, las acciones de protesta podrían intensificarse.

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