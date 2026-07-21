Catean bar las “Misters” relacionado con multihomicidio en Zacatecas

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El gobierno de Zacatecas confirmó el despliegue de agentes federales en la entidad, tras los recientes hechos de violencia que dejaron como saldo, 10 personas asesinadas, entre servidores públicos, empresarios, ganaderos y un bombero.

Las autoridades detallaron que los delitos involucran tanto al fuero común como el federal, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el móvil de los hechos.

Fuerzas de seguridad realizaron cateos a varios inmuebles, entre ellos un centro nocturno llamado las “Mister”, ubicado en la zona centro del municipio de Fresnillo.

Las investigaciones preliminares sugieren que en ese punto, algunas de las víctimas se habrían reunido por voluntad propia antes de ser privadas de la libertad.

“Algunos operativos, eh algunos cateos. Se vincula también a la pregunta que también hace dónde participan, intervienen las dos fiscalías por el tipo de delito que se está investigando”, precisó David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Las personas asesinadas se mantienen en calidad de víctimas. Sin embargo, las autoridades no descartan que, conforme avancen las indagatorias individuales sobre posibles delitos de extorsión o colusión de funcionarios, el estatus jurídico pueda modificarse.

“Hasta este momento las 10 personas están siendo tratadas como víctimas. Sin embargo, en cada uno de los casos de cada una de las víctimas se tendrá que investigar qué fue lo que sucedió y de ahí determinar cuáles son las ramificaciones de cada uno de los casos… cada uno de los casos de las 10 personas tiene que ser investigado de manera individual y después permitirle a la Fiscalía llegar a una conclusión”, declaró Rodrigo Reyes, secretario General de Gobierno.

Las autoridades detallaron que ningún grupo delictivo se ha adjudicado de manera directa el multihomicidio.

Operativos tras multihomicidio

Este lunes se desplegó un operativo de seguridad integrado por cerca de 500 elementos de corporaciones estatales y federales que patrullan vía aérea y terrestre las zonas serranas, concentrándose estratégicamente en la zona norte de Zacatecas que colinda con Durango.

El gobierno del estado aseguró que las investigaciones y los operativos no se detendrán hasta dar con los responsables.

“Los vamos a encontrar, aunque para muchos o para muchas de ustedes les parezca que son palabras. Yo soy un general del Ejército, y jamás, jamás voy a dar un paso para atrás.” Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

La totalidad de los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, realizándose los sepelios en ceremonias privadas a petición de sus deudos.

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