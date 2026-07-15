Marchan por Arely en Tabasco, Zacatecas; piden sanciones severas para su agresor

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Foto: Especial

Una manifestación pacífica recorrió el municipio de Tabasco, Zacatecas, la tarde de este martes para demandar castigo ejemplar contra el agresor de Arely, la menor de 10 años que fue violentada y arrojada desde un puente por otro menor de 13 años. Testigos que participaron en su búsqueda narraron lo sucedido.

“Sí la aventó, pero la aventó en un puente, y después la arrastró con unas cuerdas, se nos hace algo indignante y estamos aquí presentes todos por la atrocidad con la que el niño, si se le puede llamar niño, la atrocidad con la que él actuó ante esta niña”

Guadalupe Muñoz / organizadora de la manifestación

Fue otro menor quien habría alertado a los adultos sobre lo ocurrido, lo que permitió iniciar una intensa búsqueda.

“Cuando llegaron él ya se había ido, ya se la había llevado arrastrando, siguieron el rastro de sangre y hasta que desapareció el rastro de sangre, ya no la encontraban y fueron a traer más personas, y ya, fue del modo en que la encontraron”

Guadalupe Muñoz / organizadora de la manifestación

Los vecinos de Tabasco, consternados, expresaron su tristeza por el caso, que involucra a dos familias conocidas en la región.

“Viene de familia trabajadora, jóvenes, una familia muy joven, tengo entendido que es la niña mayor de la familia dedicadas a trabajar, es gente del campo, pues ellos trabajan con su chiquita, pequeña familia. En cuanto al niño, pues desconozco la verdad, no tengo idea quien sea el niño más que de vista, conozco a los papás”

Gloria García / habitante de Tabasco

Aunque la menor recibe atención médica gratuita, los medicamentos requeridos representan un fuerte gasto que la familia no puede cubrir. Por ello, los habitantes organizan rifas para apoyarlos.

“Hay una rifa de, es un caballo, la gente los está donando, es un caballo, una charola de mariscos (…) es que ahorita apenas los están donando así cositas para irlas rifando”

Soraya Núñez / habitante de Tabasco

Durante la marcha, los manifestantes exigieron al sistema de justicia actuar con firmeza.

“¿Cómo va a valer más el derecho humano de un agresor que de una víctima? Tiene derechos humanos, todos sabemos, pero no tiene que ser por encima de la víctima, porque la víctima es quien recibió el daño”

Guadalupe Muñoz / organizadora de la manifestación

Otros participantes fueron más radicales y señalaron fallas en la educación.

“¿Quiénes son los culpables, los papás o los niños?”

Rosario Díaz / habitante de Tabasco

“A esa edad no es de consejos, lamentablemente, pues como antes, no hay otra ley. ¿Cómo era antes? Pues antes era a puro cintarazo los acomodaban”

Jesús Garza / habitante de Tabasco

Al finalizar la protesta, los organizadores advirtieron que continuarán las acciones si no se obtiene justicia.

“Y si no, espero contar con ustedes para volver a hacer otra protesta, vamos a ver si vamos hasta la capital, la mamá de Arely les dice que les agradece de corazón a todos los que han acudido hoy en dar voz por su hija”

Guadalupe Muñoz / organizadora de la manifestación

A pesar del dolor, los habitantes de Tabasco confían en que este caso sirva para reflexionar y fortalecer los valores en las nuevas generaciones, a fin de evitar que tragedias similares se repitan.

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