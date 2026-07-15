Niña de 10 años permanece grave tras agresión en Zacatecas; adolescente está bajo custodia

GENERANDO AUDIO...

Continúa hospitalizada y gravemente herida, Arely “N”, la niña de 10 años que fue agredida el pasado jueves física y sexualmente por un adolescente de 13 años, en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

El adolescente agresor no puede ser detenido y la Fiscalía explicó por qué.

“En nuestro sistema penal mexicano se establece un rango de edad, grupos etarios de aquellas personas que pueden ser juzgadas… no puede haber prisión, que no se llame prisión en el sistema de justicia, se llama internamiento preventivo, no se puede privar de la libertad a esta persona y el medio de conducción es muy distinto, tiene que ser, al contrario, un tema especializado”. Cristian Paul Camacho, fiscal general de Justicia de Zacatecas

Dónde está el adolescentre agresor de la niña Arely

Niña agredida por adolescente en Zacatecas sigue grave. Foto: Omar Hernández

El adolescente fue trasladado este martes a las instalaciones del DIF estatal, donde permanecerá bajo custodia, hasta que se resuelva su situación jurídica.

Pobladores de Zacatecas exigen modificaciones a las leyes para que padres de familia de menores infractores también puedas ser sancionados.

“Debe de llevar una sanción como tal por lo que hizo, al igual creo yo que los papás también son unas personas que deben de llevar una sanción por lo que sus hijos hicieron porque al ser un menor de edad ellos son cien por ciento responsables de lo que los hijos hagan.” Paulina González, habitante

En redes sociales, se ha convocado a diversas manifestaciones para exigir justicia por la menor agredida, como la realizada la tarde de este martes con el hastag #JusticiaParaArely.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.