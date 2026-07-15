Procesan a menor por tentativa de feminicidio y violación contra una niña en Zacatecas

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Procesan a menor por tentativa de feminicidio en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó este miércoles que un menor de 13 años fue vinculado a proceso penal por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, tras agredir a una niña de 10 años en el municipio de Tabasco.

Menor es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en Zacatecas

Según el informe, el menor de edad se encuentra bajo resguardo de las autoridades en un centro especializado donde recibirá atención integral para su futura reintegración social.

“Informa a la ciudadanía sobre la vinculación a proceso de un adolescente de 13 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, derivados de los hechos registrados en el municipio de Tabasco el pasado viernes 10 de julio”, dio a conocer Mitzi Martínez, vocera de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas.

No ingresará a un centro de internamiento

La Fiscalía detalló que, debido a su edad, el adolescente no puede ser ingresado en un centro de internamiento. Sin embargo, permanecerá bajo el cuidado del DIF estatal sujeto a medidas de supervisión y seguimiento determinadas por la autoridad judicial.

“Al encontrarse dentro del grupo etario uno, la legislación vigente no contempla la imposición de medidas privativas de la libertad para personas de esa edad. Lo anterior no significa que exista impunidad. El proceso penal continuará conforme a derecho y el adolescente permanecerá sujeto a las medidas de supervisión y seguimiento determinadas por la autoridad competente“, añadió la vocera.

Autoridades piden no difundir información personal de los menores involucrados en el caso

La Fiscalía hizo un llamado a evitar la difusión de datos personales, fotografías, videos o cualquier otro tipo de información que pudiera facilitar la identificación de la víctima o del probable responsable, ya que en redes sociales se ha publicado su fotografía alentando a tomar justicia extrajudicial.

La víctima continúa internada en el Hospital General de Zacatecas, bajo observación médica y su estado de salud se mantiene como reservado.

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