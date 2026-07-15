Maestro entrega “diploma” a peor estudiante y causa indignación en Zacatecas

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“Diploma” que generó polémica en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Familiares de una alumna exhibieron, este miércoles, una hoja impresa tipo “diploma” que señala primer lugar en desaprovechamiento en la escuela primaria “Luis Moya”, ubicada en el municipio de Francisco R. Munguía, en Zacatecas, destacando que fue otorgado por no hacer actividades, así como por pereza y descuido personal.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha respondido a una solicitud de información sobre esta denuncia, aunque fuentes de la dependencia refirieron que ya se inició una investigación para atender la denuncia.

Cabe destacar que las escuelas en Zacatecas permanecieron 60 días sin clases, tras el paro de labores por parte de maestros.

Padres de familia señalaron que, la alumna recibió un diploma tipo mofa escolar alusivo al bajo rendimiento como parte de una actividad escolar.

“Esta persona no tuvo corazón para darle ese diploma de desaprovechamiento a la niña. Eh, lo tenemos que impulsar a los niños a que a crecer y ser mejores, no para para para hacerlo sentir mal. (…) El trauma que puede recibir y después lo que se viene atrás, el bullying”, señaló Karla Licona, madre de familia.

La dinámica llamó la atención de la sociedad de padres de familia, quienes reprobaron la mofa y señalan maltrato institucional.

“En fin de cuentas son niños y a lo mejor no no se aprovechó al 100% el estudio por cuestiones de todos los paros que han habido, oh por a veces por falta de los papás de no traerlas o a veces de no traer sus tareas conforme es el ciclo. Igual pienso yo que,que pues no, no pudo haber hecho eso la maestra, porque quiera o no pues sí se sienten mal los niños.”, dijo Guadalupe Sánchez, madre de familia.

Madres de familia expresaron que el reconocimiento público simulado humilló a los estudiantes y que su trasfondo ejerce maltrato directo sobre la autoestima del estudiante.

“Pues yo creo que es una falta de respeto hacia la niña y hacia los padres también, porque pues no podemos saber por qué circunstancias está pasando la niña, este, pues más que alentarla es eh pues que su ánimo baje y así de esa en esa situación pues menos puede puede mejorar sus calificaciones. (…) Yo me sentiría mal, pues principalmente por mi niño, porque yo creo que eso no se debe hacer, o sea, mejor pues no dar nada”, señaló Mayra López, madre de familia.

La ciudadanía señaló que las bromas hirientes que ridiculizan o humillan a los alumnos son violencia que genera un impacto emocional sobre la víctima.

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