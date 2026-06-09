Maestros de la CNTE toman casetas en Zacatecas; amenazan con radicalizar sus protestas

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Protestas de maestros en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Zacatecas realizaron una manifestación este martes tomando las casetas de cobro en las carreteras de la entidad.

“Pues el día de hoy estamos aquí tomando la caseta como una forma de manifestación en apoyo a los compañeros principalmente que están en la Ciudad de México manifestándose en contra de la reforma de la ley del ISSSTE del 2007”, comentó Fernando Saucedo, maestro de la CNTE.

Maestros de Zacatecas toman casetas y permiten el libre tránsito

No hay afectaciones a la circulación, ya que decidieron permitir el pase libre a los automovilistas. “El paso libre es para no afectar a ninguna persona y a ver qué dicen las demás personas”. añadió el maestro Roberto Martínez.

Los maestros se preparan para radicalizar sus protestas en apoyo al movimiento nacional, aunque aseguran que las manifestaciones serán pacíficas. “Demostrando que queremos la civilidad y la democracia que tenemos, entre todos decidimos continuar con este apoyo a la coordinadora”, declaró Martínez.

Mientras los docentes se encuentran en pie de lucha, la mayoría de estudiantes en el estado sufren por los rezagos de la segunda semana continua sin clases.

“En Zacatecas un 80% de las escuelas, en su mayoría escuelas federales, están afectadas ahorita sin clases, hasta ver alguna respuesta, pues obviamente positiva, por parte de las autoridades educativas”, explicó Fernando Saucedo, otro maestro manifestante

Los docentes pidieron comprensión a la población, pero también admitieron que no existe un programa pensado para recuperar las clases perdidas.

Los manifestantes advirtieron que, de no tener respuesta en sus demandas, endurecerán sus protestas con la toma de instalaciones bancarias y marchas en la capital para los próximos días.

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