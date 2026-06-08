Enfrentamiento armado en Luis Moya, Zacatecas, deja dos muertos: un policía estatal y un presunto delincuente

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Balacera en Luis Moya deja un policía muerto y dos heridos. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene este lunes en el municipio de Luis Moya, en Zacatecas, tras el enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y hombres armados en la localidad de Coecillos.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos policiacos realizaban recorridos de vigilancia y prevención en comunidades rurales que se encuentran limítrofes con el estado de Aguascalientes.

Balacera en Coecillos moviliza a fuerzas estatales y federales

Según fuentes policiacas que acudieron al reporte, al notar la presencia de las patrullas, los civiles abrieron fuego en su contra, sin mediar palabra.

Los uniformados repelieron la agresión, lo que desató una balacera que se prolongó por varios minutos.

Las fuerzas estatales solicitaron el refuerzo y al lugar arribaron elementos estatales y federales para detener el ataque.

Un policía murió y dos más resultaron heridos

Tras el cese al fuego, las autoridades confirmaron un saldo preliminar de un policía estatal sin vida, dos agentes heridos y un presunto delincuente abatido.

Los dos elementos heridos tuvieron que ser trasladados a un hospital de la capital zacatecana para su atención médica. Hasta el momento, el estado de salud de los oficiales se mantiene bajo reserva.

Fiscalía de Zacatecas inicia investigación

La zona fue resguardada y quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales se encargó de procesar la escena del crimen, recolectar los indicios balísticos y realizar el levantamiento de cuerpos.

La carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.

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