“Sentí un golpe en la cara”, relata mujer agredida por líder juvenil de Morena en Zacatecas

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Mujer acusa a líder juvenil de Morena en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Mientras la afición celebraba el triunfo de la Selección Mexicana de futbol, la noche del pasado miércoles 24 de junio, en Zacatecas, la pesadilla apenas comenzaba para Cinthia, quien denuncia que fue golpeada en el rostro por un líder juvenil de Morena.

Mujer acusa a líder juvenil de Morena en Zacatecas

Con más de un año trabajando en la plataforma DiDi, esa noche, Cinthia decidió salir a laborar tras el partido, asegurando que la tarifa era alta, al igual que la demanda, aunque eran pocos los conductores.

Entonces, al llegar a la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de la capital de Zacatecas, cuenta que se encontró con una multitud festejando sin que hubiera un operativo vial que restringiera el paso de vehículos.

“Sentí miedo porque estaba en medio de muchísima gente, cuando en eso veo que un tipo hace la seña para mover el vehículo. Se sube una persona al cofre, empezaron a moverlo. Para esto yo trato de avanzar, sí acelero porque yo ya estaba en shock, yo no sabía qué hacer“, señala.

“Solamente sentí un golpe en el rostro”

El movimiento hizo que perdiera el control del freno y el auto avanzara, intentó detenerlo pero en ese momento sintió un puñetazo en el rostro.

“Solamente sentí un golpe en la cara, la verdad pues no supe si fue una mujer, un hombre, un jalón de cabello. Pues en la mejilla y parte del ojo, porque de hecho en la mañana pues sí traía un poco hinchado el ojo”, asegura.

Presa del pánico, aceleró, pero fue interceptada metros adelante por otros aficionados que la increparon.

“Atropellaste a dos personas, perdón por la palabra, pero así me lo dijeron: bájate, perra, porque atropellaste a dos personas, no te estás haciendo responsable”, relata.

Cinthia se presentó en la Fiscalía

Tras dejar a su pasajero, Cinthia se presentó en la Fiscalía de Zacatecas para deslindar responsabilidades y denunciar la agresión. Al final resolvieron que ella no atropelló a nadie.

“Estaba en caseta un policía, le comenté lo sucedido, lo que había pasado, él me comenta que no tiene ningún reporte de ningún atropellamiento”, agrega.

Identifican a líder juvenil de Morena

Las autoridades identificaron al agresor como Jaime, secretario juvenil de Morena en Zacatecas y trabajador del Poder Legislativo. El partido, por esta razón, anunció el inicio de un proceso para separarlo de su cargo.

“Por parte de Fiscalía se me hace una llamada que pues ya dieron con el agresor, que él está en la disposición de reparar los daños”, indica.

Ahora, este viernes 26 de junio, se llevará una reunión de mediación entre ambas partes, coordinada por la Fiscalía de Zacatecas.

“Yo siento que no agredí a nadie ni ofendí a nadie, yo sólo estaba protegiendo mi herramienta de trabajo. No es justo que uno ya no pueda salir ni siquiera a trabajar”, finaliza.

Hasta el momento, el agresor no se ha pronunciado para dar su versión sobre los hechos. Compañeros de la facultad de Jaime lo refieren como un sujeto propenso a la violencia.

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