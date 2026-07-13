Lanzan nueva beca de mil 900 pesos para estudiantes de universidad en Zacatecas, checa cómo recibirla

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Sheinbaum presenta la Beca Gertrudis Bocanegra en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa dirigido a estudiantes de universidades públicas de Zacatecas que otorgará un apoyo para transporte de mil 900 pesos bimestrales.

“El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas —entre el gobernador y nosotros— van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra. A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas”, afirmó.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Gertrudis Bocanegra?

El programa otorgará mil 900 pesos cada dos meses durante los 10 meses que dura cada ciclo escolar.

El apoyo podrá recibirse por un periodo máximo de 45 meses, siempre que los estudiantes continúen inscritos en una universidad pública de Zacatecas y cumplan con las reglas de operación.

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Zacatecas, ampliamos el programa de becas para que todas y todos los estudiantes de licenciatura que estudian en instituciones públicas reciban la beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte.



Con este… pic.twitter.com/HMxpJgRzil — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2026

¿Cómo registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra?

Las autoridades informaron que, antes de iniciar el trámite, los estudiantes deberán verificar que su institución sea elegible en el Buscador de Escuelas JEF.

Posteriormente deberán ingresar al portal oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra y realizar el registro mediante una cuenta Llave MX.

Antes de comenzar el trámite es necesario:

Confirmar que la escuela aparece en el Buscador de Escuelas JEF.

Crear una cuenta Llave MX , en caso de no contar con una.

, en caso de no contar con una. Verificar que la CURP esté certificada.

esté certificada. Digitalizar la documentación requerida en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 3 MB.

Pasos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra

Una vez creada la cuenta de Llave MX, el estudiante deberá:

Iniciar sesión en el portal oficial de la beca.

Seleccionar la opción Comenzar registro .

. Capturar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.

de su escuela. Registrar el turno, periodo y grado escolar.

Ingresar los datos de su domicilio.

Adjuntar un comprobante de domicilio.

Subir una identificación oficial vigente.

Finalizar el registro.

Como comprobante de domicilio serán aceptados recibos de luz, agua, gas, predial, telefonía, internet o una constancia de residencia emitida por la autoridad correspondiente.

También entregarán la Beca Rita Cetina en Zacatecas

Durante el mismo evento, Claudia Sheinbaum entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de primaria para la compra de uniformes y útiles escolares.

Este apoyo consiste en 2 mil 500 pesos anuales y comenzará a entregarse durante agosto.

La presidenta señaló que este programa complementa las becas para estudiantes de secundaria y preparatoria, además del proyecto para construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas.

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