Cae “Michael Anthony”, reo fugado del penal de Puerto Vallarta durante la ola de violencia tras la muerte del “Mencho”

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Reo fugado del penal de Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: FGJE Zacatecas

Autoridades confirmaron este viernes la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Michael Anthony”, uno de los reos fugados del penal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante la ola de violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. El sujeto fue localizado y recapturado en el municipio de Teúl de González Ortega en el estado de Zacatecas.

Labores de inteligencia coordinadas entre la Fiscalía General del estado de Jalisco, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC) lograron dar con su paradero.

La Fiscalía del estado de Jalisco informó que, Miguel ángel “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes en Zacatecas, donde enfrenta varios cargos.

¿Qué delitos se le imputan al detenido?

El detenido enfrentaba un proceso penal antes de su evasión y estaba recluido por delitos de alto impacto entre los que destacan homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, asociación delictuosa y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La fuga masiva ocurrió el pasado 22 de febrero del 2026 en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, cuando un comando armado presuntamente perteneciente a un grupo criminal que pera en la zona irrumpió en las inmediaciones del centro penitenciario e impactó un vehículo pesado contra el portón principal, logrando liberar al menos a 23 internos.

Los hechos formaron parte de la jornada violenta de narcobloqueos y enfrentamientos registrados en Jalisco tras el abatimiento del “Mencho”.

Las autoridades infamaron que mantienen los operativos coordinados para dar con el paradero del resto de los reos que continúan prófugos.

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