Matan a policía tras ataque con explosivos en Zacatecas

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Foto: Uno TV

Un policía estatal murió y dos más resultaron heridos tras un ataque con explosivos registrado la noche del viernes en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, informaron autoridades estatales. Desde la madrugada de este sábado se mantiene un fuerte operativo de seguridad en la zona para localizar a los responsables.

Habitantes de la cabecera municipal reportaron una fuerte explosión que se escuchó en varias colonias. Policías que participan en el despliegue confirmaron que se registró una detonación durante la agresión contra los elementos estatales asignados a la seguridad del municipio.

¿Qué ocurrió en Luis Moya, Zacatecas?

De acuerdo con un reporte de radio entre corporaciones de seguridad, se solicitó apoyo tras una detonación de explosivos en el municipio.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el ataque dejó un saldo de:

Un policía estatal fallecido.

Dos elementos lesionados.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo , con riesgo para su vida.

, con riesgo para su vida. El segundo fue llevado en código amarillo, grave pero estable.

Ambos uniformados fueron trasladados a un hospital de la capital del estado para recibir atención médica.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Tras la agresión, autoridades estatales desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la región limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes, debido a la posibilidad de que los responsables hayan escapado hacia la entidad vecina.

Las corporaciones de seguridad también pidieron a la población circular con precaución por la zona y atender las indicaciones de los elementos que participan en el despliegue para facilitar las labores de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió la agresión y dar con los responsables.

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