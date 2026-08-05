Gobierno de Zacatecas defiende la continuidad de los bachilleratos militarizados y policiales en la entidad

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Zacatecas confirma continuidad del Bachillerato Militarizado Foto: Omar Hernández

El Gobierno de Zacatecas confirmó este miércoles que el Bachillerato Militarizado y el Bachillerato Policial continuarán operando en el próximo ciclo escolar. Ambas instituciones, no forman parte de las indicaciones del Gobierno federal relativas a la clausura de escuelas privadas que promuevan la formación militarizada en su oferta educativa.

El Bachillerato Militarizado está a cargo del Ejército Mexicano, mientras que el Bachillerato Policial depende del Instituto de Formación Policial.

Autoridades descartan afectaciones a estudiantes

Rodrigo Reyes, Secretario general de Gobierno de Zacatecas mencionó:

“Es que no se trata del formato sobre el cual ellos están preocupados y que se está tratando de limitar la existencia de ese tipo de instituciones, se trata de otro, de cualquier modo tienen que tomar una determinación, es un proceso de análisis, pero como lo dice el subsecretario, yo les diría a los padres y madres de familia que hoy por hoy tienen inscritos a sus hijos e hijas en estos institutos, en estas instituciones, que en caso de qué tenga que haber algún cambio pues se realizará, pero el derecho a la educación de ambas instituciones se va a respetar”

Las autoridades defendieron la continuidad de ambas escuelas y aseguraron que sus egresados alcanzan uno de los niveles educativos más altos de la entidad.

Destacan resultados del Bachillerato Militarizado y Policial

“Claro que sí por supuesto, nosotros creemos que son instituciones de primer nivel desde el 2019, cuando se formaron en el quinquenio pasado no ha ido ni un solo incidente, creemos que la formación que tienen este excelencia, de ahí no solamente han salido personas que deciden integrarse las fuerzas armadas o a la policía, generalmente en la tasa de personas que salen de estos bachilleratos para ir a la UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas) o alguna otra universidad es altísima, es más alta que en algunos otros bachilleratos, por lo cual creemos que la formación militarizada combinada con la formación que reciben por parte de sus maestros y maestras está dando resultados” refirió Rodrigo Reyes, Secretario general de gobierno de Zacatecas.

La defensa de la operación de ambos planteles se construyó con el respaldo de los padres de familia, indicaron las autoridades

Padres respaldan continuidad de los planteles

“Y además de la de las opiniones de los padres y madres de familia que ellos mismos han externado a la propia Secretaría de Educación, que ojalá pueda continuar esta institución” concluyó el secretario.

Más de 700 estudiantes están inscritos en ambas instituciones. Reciben educación presencial y en ninguno de los casos opera el modelo de internado.

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