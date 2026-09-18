5 cosas que debes tener a la mano durante un sismo; Maggie Hegyi te cuenta

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Maggie Hegyi te comparte las 5 cosas que debes tener a la mano durante un sismo y que pueden marcar una gran diferencia.

“Cuando tiembla cada segundo cuenta por lo que una lampara es primordial“, comparte. Y recomienda que sea de baterías y colocarla en un lugar accesible.

En segundo lugar, la conductora dice que tener el celular a la mano es importante.

“Recuerda que debe tener batería y tener una batería portátil a la mano”.

“Incluye un botiquín”, dijo la conductora.

Y en quinto lugar, agua y comida.