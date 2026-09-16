Los vestidos de Claudia Sheinbaum en el Desfile Militar, el Grito de Independencia y otros momentos clave

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Claudia Sheinbaum en el Grito del 15 de septiembre de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum es una de las figuras centrales durante las festividades de este mes patrio, en donde se le ha podido ver con diversos vestidos con bordados artesanales.

Es por este motivo que aquí, en Unotv.com, haremos un repaso por los looks con los que se ha presentado en dichos eventos conmemorativos.

Desfile militar

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio del Desfile Militar, llegando al hasta bandera del Zocalo de la Ciudad de México con un conjunto rojo de estilo formal, compuesto por un saco entallado y una falda recta a la rodilla.

El saco está compuesto por un cuello alto y una hilera de botones claros al frente, destacando los detalles en los puños y alrededor del cuello.

Por su parte la falda mantiene un diseño sobrio y recto, a juego con el saco.

¡Listos para celebrar a nuestra patria con el orgullo a flor de piel! 🇲🇽✨

​Hoy 16 de septiembre es un día para vibrar con nuestra historia y honrar la valentía del pueblo mexicano. Ya estamos listos para presenciar el Desfile Cívico Militar acompañando a nuestra Presidenta, la… pic.twitter.com/6ShT4uSXWG — Elizabeth Fiesco Díaz (@BEliFiescoDiaz) September 16, 2026

Grito de Independencia

Fue durante la celebración del Grito de Independencia, que se llevó a cabo este 15 de septiembre desde Palacio Nacional, que la presidenta de México salió al balcón con un conjunto de dos piezas en negro.

Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre.

Lo que destacaba del look era la parte superior, en la cual se podía ver un bordado que, según menciona la revista Marie Claire, fue un bordado floral realizado a mano en Juchitán, Oaxaca.

El vestido de Claudia Sheinbaum está firmado por las diseñadoras Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres; por su parte, la confección fue trabajo de Saúl Mosqueda y el bordado estuvo a cargo de integrantes del Taller de Bordado Biulú.

Foto: Cuartoscuro

Homenaje a los Niños Héroes

En el evento llevado a cabo este 13 de septiembre en el Altar a la Patria, ubicado en la primera sección de Chapultepec, la presidenta de México se presentó con un vestido color negro de corte recto, destacando los bordados florales multicolor.

Dicho bordado contaba con flores y motivos vegetales en tonos rosa, verde, amarillo, azul, naranja y morado, distribuidos principalmente alrededor del pecho, los hombros y las mangas. El vestido era de cuello redondo y mangas cortas, mientras que el fondo negro hacía que los colores resaltaran mucho más.

Foto: Cuartoscuro

Informe de Gobierno

El segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se llevó a cabo este 1 de septiembre, donde se le vio con un conjunto monocromático en color morado.

El look estaba compuesto por un saco de corte recto y entallado, sin solapas visibles, así como una abertura frontal y una falda recta, de largo por debajo de la rodilla.

Un look menos llamativo que los utilizados en los eventos conmemorativos del mes patrio, el cual estaba complementado por su calzado en tono nude o beige.

Foto: Cuartoscuro

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