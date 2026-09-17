Horóscopos: La Güera de las Estrellas revela lo que le depara a cada signo durante el equinoccio

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La Güera de las Estrellas reveló lo que le depara a cada uno de los horóscopos en este equinoccio que representa un momento de cierres, cambios y liberación para los signos del zodiaco.

La recomendación general es aprovechar este periodo para dejar atrás situaciones que generan enojo, angustia, estrés o preocupación.

El próximo 22 de septiembre será un momento para agradecer, equilibrar y atraer energía positiva, mientras que después del 24 del mismo mes, será posible comenzar nuevos proyectos y objetivos.

Aries, Tauro y Géminis: cierres, dinero y decisiones

Aries

Los astros estarán generando una etapa de tensión, pero el equinoccio será una oportunidad para cerrar ciclos de enojo, angustia, estrés y preocupación. La recomendación de la Güera de las Estrellas es negociar en lugar de pelear.

Además, las relaciones funcionarán como un espejo, por lo que será importante observar qué gusta y qué disgusta de las personas cercanas.

Tauro

Para este signo llega el momento de cerrar la cosecha. Esto significa que podría comenzar a ver los frutos de su trabajo y esfuerzo, incluso en cuestiones económicas. Sin embargo, deberá poner orden en sus gastos para aprovechar esos resultados.

Géminis

Tendrá un cierre mental que también puede involucrar relaciones sentimentales, personales y familiares.

Deberá prestar atención a documentos, trámites y conversaciones pendientes. Será importante no quedarse mirando hacia un pasado que ya no funciona.

Cáncer

El cierre estará relacionado con proyectos familiares, además de posibles mudanzas y cambios positivos. La recomendación es soltar la casa o el empleo anterior y dejar atrás aquello que ya no aporta valor.

Leo

Para los nacidos bajo este signo llega un cierre del ego. Según la astróloga deberán dejar de buscar el aplauso y comenzar a darle mayor importancia al trabajo en equipo.

Virgo

El cierre estará relacionado con la rutina y la salud. Será un momento para atenderse, cambiar hábitos, revisar la alimentación, organizar el trabajo y modificar aquello que forma parte de una rutina que ya no funciona.

Libra, Escorpio y Sagitario: nuevos comienzos y liberación

Libra

A diferencia de otros signos, no tendrá un cierre, sino un inicio. La Güera de las Estrellas señala que será un momento de renacimiento en el ámbito personal, en el que podrá ponerse en el centro y comenzar a brillar.

Escorpio

Tendrá un cierre espiritual. Después de un periodo marcado por enojo, angustia y estrés, llegará el momento de limpiarse, sanar, soltar rencores y cerrar duelos que todavía afectan emocionalmente.

Sagitario

Deberá cerrar ciclos relacionados con su vida social, amistades, proyectos y personas del pasado.

Habrá una transformación de su entorno y una liberación, aunque algunas amistades podrían quedar atrás.

Capricornio

Tendrá un cierre profesional, aunque esto no representa necesariamente una terminación. Se trata de concretar algo en el ámbito laboral, recibir reconocimiento por un logro y experimentar un cambio de estatus.

Acuario

El cierre estará relacionado con relaciones del pasado, creencias, viajes y estudios. También podría concluir algún trámite, documento o proyecto que hasta ahora no se había concretado.

Piscis

Para este signo llega un cierre de deudas emocionales y situaciones del pasado, además de un proceso para dejar atrás aquello que provoca enojo o angustia.

También deberá tener cuidado con el dinero compartido y las inversiones, especialmente con personas en quienes no existe suficiente confianza.

¿Qué hacer durante el equinoccio?

La recomendación para este periodo es elaborar una lista con todo aquello que se quiere soltar y otra con lo que se desea atraer. La primera puede quemarse como parte de este ejercicio simbólico, mientras que la segunda se utilizará para establecer los nuevos objetivos.

La idea central es aprovechar el cambio de estación como un momento simbólico para cambiar de energía, agradecer y dejar atrás aquello que ya no se quiere conservar.

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