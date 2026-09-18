Equinoccio de otoño 2026: la Güera de las Estrellas dice qué hacer para atraer dinero y prosperidad

GENERANDO AUDIO...

La llegada del equinoccio de otoño marcará, de acuerdo con la Güera de las Estrellas, un periodo relacionado con la cosecha, el equilibrio y la posibilidad de atraer prosperidad. Durante su participación en “A las nueve en Uno“, la astróloga compartió algunos rituales y recomendaciones para recibir esta nueva etapa.

La Güera explicó que el equinoccio será un momento para analizar qué cosas se quieren soltar y cuáles se desean atraer, por lo que invitó a aprovechar esta fecha para agradecer y plantearse nuevos objetivos.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2026?

De acuerdo con la explicación de la Güera de las Estrellas, el equinoccio ocurrirá el martes 22 de septiembre, alrededor de las 18:05 horas.

La astróloga señaló que mientras en el hemisferio norte comenzará el otoño, en el hemisferio sur dará inicio la primavera.

Para la Güera, esta fecha representa un momento de equilibrio y cosecha, por lo que consideró que puede aprovecharse para trabajar en aspectos relacionados con el dinero, los negocios y los proyectos personales.

“Es el tiempo de la cosecha”, comentó durante el programa.

También relacionó el equinoccio con la energía de Libra y con la idea de encontrar un balance entre lo que cada persona da y recibe.

¿Qué recomienda hacer durante el equinoccio?

Entre sus recomendaciones, la Güera de las Estrellas sugirió recibir el otoño utilizando colores blanco, naranja, amarillo y terracota, tonalidades que relacionó con esta temporada.

También propuso colocar una ofrenda con manzanas rojas, uvas y semillas, pues, según explicó, estos elementos pueden utilizarse como parte de un ritual para atraer dinero y bienestar.

La astróloga señaló que este ejercicio estaría relacionado con la prosperidad durante los siguientes tres meses.

Además, hizo énfasis en la importancia de agradecer, en lugar de enfocarse únicamente en pedir, recomendó utilizar este momento para reconocer y agradecer aquello que ya se tiene y aquello que se espera recibir.

“Más que pedir hay que dar gracias”, afirmó.

La Güera pide dejar atrás las quejas

Otro de los puntos que destacó durante su participación fue la importancia de evitar que las quejas se conviertan en el centro de atención.

La astróloga aseguró que, desde su perspectiva, cuando una persona se concentra constantemente en aquello que le preocupa o en las situaciones negativas, esa energía puede multiplicarse. Por ello, recomendó reconocer las emociones difíciles, pero acompañarlas con agradecimiento.

“Es un momento de liberación”, señaló al hablar del significado que atribuye al equinoccio.

La Güera explicó que esta etapa también puede servir para revisar el equilibrio entre las relaciones con otras personas y las necesidades individuales.

“¿Estoy dando de más? ¿Estoy recibiendo de menos?”, planteó durante la conversación.

¿Qué pasará con Aries durante el equinoccio?

Durante la participación también volvió a hablar sobre Aries, signo al que ha dedicado especial atención en sus intervenciones recientes.

La Güera señaló que el ingreso de Quirón a Aries hará que las personas de este signo revisen temas relacionados con su identidad, como quiénes son, dónde están brillando y qué lugar ocupan en su trabajo, familia o entorno.

Según su interpretación astrológica, este tránsito permanecerá hasta abril de 2027 y llevará a cuestionamientos personales.

Sin embargo, también aseguró que Aries tendrá un periodo de alivio con la próxima luna llena en este signo, al considerar que comenzará una etapa de mayor liberación y energía positiva.

La astróloga adelantó que, posteriormente, compartirá un horóscopo especial para explicar con mayor detalle lo que viene para cada signo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.