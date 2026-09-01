5 trucos de Maggie Hegyi para hacer más fácil el regreso a clases

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Después de unas largas vacaciones, regresar a la rutina escolar puede convertirse en todo un reto para las familias. Los cambios de horario, las tareas, el tráfico y las prisas de la mañana pueden hacer que comenzar el día sea complicado.

Por eso, Maggie Hegyi comparte cinco trucos para hacer más fácil el regreso a clases, organizar mejor las mañanas y evitar algunos de los problemas más comunes antes de llegar a la escuela.

Prepara todo una noche antes

Una de las mejores formas de evitar las prisas por la mañana es dejar todo listo desde la noche anterior.

Prepara el uniforme, los zapatos, la mochila, el lunch e incluso las llaves que necesitarás para salir de casa, de esta manera, al despertar tendrás menos pendientes y será más difícil olvidar algún objeto importante.

Además, esta rutina puede ayudar a que los niños se acostumbren nuevamente a los horarios escolares después de las vacaciones.

Aplica la regla de los 5 minutos

Otro de los trucos de Maggie Hegyi es dedicar cinco minutos al llegar a casa para revisar las actividades del día siguiente.

En ese pequeño lapso pueden revisar si hay tarea pendiente, qué materiales necesitan llevar a la escuela o si tienen alguna actividad especial programada.

Aunque parecen pocos minutos, este hábito permite evitar que las tareas se acumulen y que los niños tengan que hacer todo de último momento.

Lleva un kit de emergencia en la mochila

Nunca está de más tener algunos artículos básicos a la mano, Maggie Hegyi recomienda preparar un pequeño kit de emergencia para la escuela.

Puede incluir pañuelos desechables, gel antibacterial, una botella con agua y una pluma extra, entre otros objetos que puedan ser útiles durante la jornada escolar. La idea es contar con lo necesario para resolver pequeños imprevistos sin que estos terminen convirtiéndose en un problema.

Revisa la mochila todos los días

También es importante revisar la mochila diariamente, saca los libros y cuadernos y verifica cuáles son realmente necesarios para el día siguiente.

Antes de volver a guardarlos, comprueba que estén todos los materiales que necesitarás: libros, cuadernos, tareas, útiles y cualquier otro elemento solicitado por la escuela.

Esta revisión también ayuda a evitar que la mochila cargue con objetos innecesarios. Una mochila demasiado pesada puede generar molestias y afectar la espalda, por lo que llevar únicamente lo indispensable es una buena práctica.

Utiliza varias alarmas para comenzar el día

Si eres de las personas que necesitan un poco de ayuda para despertar, Maggie Hegyi recomienda no depender de una sola alarma.

Puedes programar dos o tres alarmas con diferentes objetivos: una para levantarte, otra para desayunar y una más unos minutos antes de salir de casa.

Tener estos recordatorios puede darte mayor margen de tiempo si surge algún imprevisto durante la mañana y evitar que tengas que salir corriendo para llegar a la escuela.

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