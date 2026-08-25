Suavizante de ropa en las paredes: ¿para qué sirve y cómo ayuda a renovar una habitación?

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¿Para qué sirve el suavizante en la pared? Foto: Shutterstock

El suavizante de ropa tiene un uso poco conocido que puede ser útil al momento de renovar una habitación: ayudar a retirar el papel tapiz de las paredes y facilitar la eliminación de algunos restos de adhesivo.

Aunque no se trata de un limpiador para aplicar directamente sobre cualquier tipo de pared, algunas guías especializadas en mantenimiento del hogar y renovación recomiendan utilizar una solución de suavizante diluido con agua para desprender determinados papeles tapiz.

¿Para qué sirve poner suavizante en las paredes?

De acuerdo con el blog de la marca Sherwin-Williams, una de las formas de retirar papel tapiz consiste en preparar una solución con una parte de suavizante de ropa y tres partes de agua caliente.

La mezcla se aplica sobre el papel tapiz hasta saturarlo, pero sin empapar la pared, para después retirarlo con una espátula o herramienta especial.

La razón es que, al humedecer el papel, la solución puede ayudar a que el adhesivo que se encuentra debajo se afloje, haciendo más sencillo desprender el recubrimiento de la pared.

La misma guía advierte que no se debe utilizar demasiada humedad, ya que el exceso de agua puede dañar el drywall que se encuentra debajo del papel tapiz.

¿Cómo usar suavizante para retirar papel tapiz?

El procedimiento consiste en:

1. Preparar la mezcla: combina una parte de suavizante de ropa con tres partes de agua caliente.

2. Aplicarla sobre el papel tapiz: puedes utilizar una esponja, un trapo o colocar la solución en un atomizador.

3. Humedecer el papel: debe quedar completamente saturado, pero sin llegar a empapar la pared.

4. Esperar a que actúe: una vez que el papel comience a separarse de la superficie, puedes empezar a retirarlo.

5. Desprenderlo con cuidado: utiliza una espátula o raspador para levantar el papel. Si alguna zona permanece adherida, vuelve a aplicar la solución.

En algunos casos puede ser necesario realizar pequeñas perforaciones sobre el papel tapiz para permitir que la humedad llegue al adhesivo que se encuentra debajo, especialmente cuando se trata de materiales con recubrimientos que dificultan la penetración del líquido.

El suavizante también puede ayudar con los restos de pegamento

El uso del suavizante no termina necesariamente cuando se retira el papel tapiz.

De acuerdo con la Wallcovering Installers Association, una asociación especializada en la instalación y retiro de recubrimientos para paredes, cuando quedan restos de adhesivo puede utilizarse una mezcla de dos cucharadas de suavizante líquido por cada galón de agua para frotar la superficie y ayudar a eliminar la pasta restante.

Después, la pared debe enjuagarse cuidadosamente para retirar cualquier residuo antes de pintarla.

Este paso es importante si la intención es renovar completamente la habitación, pues dejar restos de pegamento puede afectar el acabado de una nueva capa de pintura.

¿Se puede usar suavizante en cualquier pared?

De acuerdo con HomeTips, la solución de suavizante puede funcionar como una alternativa económica para retirar papel tapiz ligero, particularmente aquellos que no tienen recubrimiento de vinilo.

Sin embargo, puede ser menos eficaz con papeles más resistentes y dejar residuos que deben limpiarse posteriormente.

Además, Sherwin-Williams recomienda evitar saturar las paredes con agua porque el exceso de humedad puede dañar el drywall.

Por ello, antes de aplicar la mezcla en toda la habitación, lo recomendable es probarla en una zona pequeña y poco visible.

¿Qué hacer después de retirar el papel tapiz?

Una vez eliminado el papel y el adhesivo, la pared debe quedar limpia y completamente seca antes de continuar con la renovación.

Después de retirar el papel tapiz es necesario lavar la pared para eliminar los restos de pegamento, enjuagarla con agua y dejarla secar antes de aplicar una imprimación o pintura.

Si la superficie quedó dañada o irregular durante el proceso, también puede ser necesario repararla antes de pintar.

Así que el suavizante puede convertirse en un aliado inesperado para renovar una habitación, pero principalmente como parte del proceso para retirar papel tapiz y facilitar la limpieza del adhesivo, no como un producto para “lavar” o abrillantar las paredes.

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