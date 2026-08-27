Maggie Hegyi comparte trucos para que tus hijos estudien mejor este regreso a clases

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Año escolar nuevo, nuevos retos, rutinas, amigos y materias, pero si sientes que tu hijo pasa horas y horas estudiando y al final parece que no aprendió nada, el problema podría no ser la cantidad de tiempo que dedica a estudiar, sino la forma en que lo hace.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte algunos consejos para mejorar los hábitos de estudio.

Uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes es leer una y otra vez la información tratando de memorizarla.

Una mejor opción es intentar recordar lo aprendido sin verlo, Maggie Hegyi recomienda que, después de leer un tema, el estudiante cierre el libro y trate de explicarlo con sus propias palabras.

Esto puede ayudarle a identificar qué información realmente recuerda y cuál necesita repasar.

Otro error es estudiar con el celular a un lado, aunque no lo esté utilizando constantemente, las notificaciones o la preocupación por saber si alguien ya respondió un mensaje pueden provocar distracciones e interrumpir la concentración.

También está el llamado estudio maratónico: pasar horas y horas pegado a un libro o a un cuaderno.

En lugar de eso, Maggie Hegyi recomienda estudiar en bloques de entre 25 y 30 minutos y después tomar descansos de 5 a 10 minutos. Estas pausas pueden ayudar al cerebro a relajarse antes de continuar con el estudio.

Otro punto importante es el orden en el que se estudian los temas, generalmente comenzamos por lo más fácil, pero una mejor estrategia puede ser empezar con aquello que más trabajo cuesta o que todavía no se domina, especialmente cuando hay mayor energía y concentración.

Y finalmente, estudiar con hambre, sueño, preocupación o cansancio extremo tampoco ayuda demasiado. Dormir bien es parte del aprendizaje, ya que durante el sueño el cerebro consolida información y recuerdos.

Así que ya lo sabes, para estudiar mejor no necesariamente se necesitan más horas, sino menos distracciones, técnicas de aprendizaje más activas y descansos inteligentes.

Estos son algunos de los consejos que comparte Maggie Hegyi en esta edición de Trucos para Ti para este regreso a clases.

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