¿Para qué sirve la parte dentada de las tijeras de cocina y cómo usarla?

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Foto: Shutterstock

Las tijeras de cocina cuentan con una parte dentada entre las asas o cerca del mango, aunque a primera vista puede parecer un detalle del diseño, esta zona tiene una función práctica que puede facilitar algunas tareas en la cocina.

De acuerdo con el blog del fabricante Alyco, los dientes de las tijeras están pensados principalmente para sujetar y ejercer presión sobre determinados objetos o alimentos, evitando que se resbalen al intentar manipularlos.

¿Para qué sirve la parte dentada de las tijeras de cocina?

La parte dentada funciona como una especie de zona de agarre, al colocar un objeto entre los dientes y cerrar las tijeras, las pequeñas ranuras ayudan a mantenerlo fijo y permiten aplicar fuerza de manera más controlada.

Dependiendo del diseño de las tijeras, esta sección puede utilizarse para diferentes tareas, por ejemplo, sujetar alimentos, romper algunos productos con cáscara o incluso ayudar a abrir determinados recipientes.

Por eso, aunque pueda parecer que los dientes están ahí simplemente para decorar las tijeras, en realidad forman parte de las funciones adicionales que ofrecen algunos modelos.

¿Cómo usar correctamente la parte dentada?

Su funcionamiento es bastante sencillo, primero hay que identificar la zona dentada y colocar en ella el objeto que se desea sujetar.

Después, basta con cerrar las tijeras aplicando presión de forma gradual. Los dientes ayudan a evitar que el objeto se deslice y permiten manipularlo con mayor firmeza.

Es importante tener en cuenta que no todos los modelos están diseñados para realizar las mismas funciones.

Algunas tijeras tienen dientes pensados únicamente para mejorar el agarre, mientras que otras incorporan zonas específicas para abrir tapas, romper nueces u otras tareas.

Por ello, lo recomendable es revisar las indicaciones del fabricante antes de utilizar esta parte para una función distinta a la de sujetar.

¿Qué se puede hacer con esta parte de las tijeras?

La utilidad dependerá del modelo, pero puede resultar práctica para sujetar alimentos pequeños o difíciles de manipular, así como para realizar algunas tareas que requieren ejercer presión.

En las tijeras de cocina multifunción, esta zona puede formar parte de un diseño pensado para convertir el utensilio en una herramienta más versátil. Así, además de cortar hierbas, verduras, carne o empaques, algunas tijeras pueden incorporar funciones adicionales.

Sin embargo, no conviene forzar las tijeras ni utilizarlas para objetos demasiado duros si el fabricante no indica que están diseñadas para ello, ya que las hojas podrían dañarse.

¿Todas las tijeras de cocina tienen dientes?

La parte dentada no está presente en todos los modelos y su forma, ubicación y función pueden variar.

En algunas tijeras aparece como una pequeña sección con dientes cerca de las asas, mientras que otros diseños pueden incorporar diferentes mecanismos para sujetar, abrir o triturar determinados productos.

Por eso, antes de utilizarla, es conveniente identificar para qué fue diseñada específicamente.

¿Cómo limpiar la parte dentada de las tijeras?

Debido a que esta zona puede entrar en contacto con alimentos, es importante limpiarla después de utilizarla.

Los restos de comida pueden quedarse atrapados entre los pequeños dientes, por lo que conviene lavar las tijeras con agua y jabón, prestando especial atención a las ranuras.

Después de lavarlas, hay que secarlas completamente para evitar la aparición de óxido, especialmente si las tijeras no son de acero inoxidable.

En caso de que el modelo permita separar las hojas, desmontarlas de acuerdo con las instrucciones del fabricante puede facilitar una limpieza más profunda.

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