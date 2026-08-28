La Güera de las Estrellas revela qué debe cuidar cada signo del zodiaco y supersticiones del eclipse

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La Güera de las Estrellas compartió al noticiero “A las Nueve en Uno” una serie de aspectos que cada signo del zodiaco debería cuidar durante estos días, desde dinero, trabajo y relaciones hasta decisiones personales y recomendaciones ante el eclipse de luna de este jueves.

De acuerdo con la lectura, algunas personas podrían enfrentar cambios en el ámbito profesional, conflictos sentimentales, gastos inesperados o situaciones relacionadas con familiares. La recomendación general es tomar estos días con calma y evitar decisiones impulsivas.

¿Cuáles son las sugerencias de la Güera de las Estrellas para cada signo?

Aries: debe prestar atención a su casa doce, relacionada en esta lectura con amistades falsas y personas negativas. También se recomienda cuidar el descanso y tomar decisiones pensando en aquello que realmente considera importante, especialmente en el terreno sentimental.

Tauro: la casa once marca posibles cambios en su círculo social. La predicción habla de personas envidiosas que podrían alejarse. También recomienda no prestar dinero y ser cuidadoso al entregar afecto a quienes no lo merecen.

Géminis: la casa diez pone el foco en el ámbito profesional. La lectura advierte sobre posibles cambios en trabajos, negocios o incluso renuncias, por lo que recomienda tener cuidado con el rumbo laboral.

Cáncer: la casa nueve aparece relacionada con cambios en creencias e ideologías. También se menciona que algunos viajes o movimientos que estaban planeados podrían cancelarse o no desarrollarse como se esperaba.

Leo: la casa ocho se vincula con dinero y deudas. La recomendación es evitar prestar dinero, firmar créditos o contratos y tener especial cuidado con negociaciones. La lectura también menciona posibles revelaciones relacionadas con una infidelidad.

Virgo: la casa siete pone el foco en las parejas y sociedades. La predicción señala posibles dificultades o cierres en relaciones sentimentales o asociaciones, por lo que recomienda evitar discusiones durante estos días.

Libra: la casa seis está relacionada con salud, comunicación y trabajo. La lectura vincula esta etapa con estrés, particularmente por preocupaciones económicas, aunque señala que sería una situación temporal.

Escorpio: la casa cinco se relaciona con hijos, amor y proyectos. La predicción habla de posibles finales en romances, situaciones familiares o relaciones que se encuentran en una situación complicada.

Sagitario: la casa cuatro pone la atención en el hogar y los padres. Se recomienda prestar atención a los familiares y considerar posibles desperfectos o gastos relacionados con la casa.

Capricornio: la casa tres se relaciona con hermanos, comunicación y traslados. La lectura recomienda tener cuidado con chismes, documentos y problemas con el automóvil, además de evitar firmar papeles durante estos días.

Acuario: la casa dos está vinculada con el dinero. La predicción advierte sobre pérdidas o gastos y recomienda evitar compras costosas.

Piscis: la casa uno impacta directamente en la personalidad y la imagen. La recomendación es no realizar cambios drásticos de estilo, como cortarse el cabello, ni tomar decisiones definitivas en una relación durante estos días.

Superticiones por el eclipse de Luna

La lectura también hizo referencia al eclipse lunar, al agua y a las emociones. Dentro de las recomendaciones compartidas se mencionó meditar y decretar el número 444, asociado en esta interpretación con la protección espiritual.

Según la Güera de las Estrellas, hay varias supersticiones para este día, entre ellas, una sugerencia que se ha hecho viral.

“Especialmente, dicen por ahí que, si te pones un algodón con un poquito de alcohol y lo amarras con un cinto rojo, esto te va a traer energía positiva, va a cuidar tus chacras y entonces vas a tener un equilibrio y no vas a recibir envidia ni oscuridad de afuera”, indicó la especialista en astrología.

Entre las supersticiones, también menciona la sugerencia de no vestirse de negro ni de rojo e, incluso, no usar perfume, además de no manifestar ni decretar y no hacer rituales de ninguna índole, porque todo puede salir al revés.

Subrayó que es un momento para hacer conciencia, respirar y pensar si lo que estamos haciendo en este momento tiene algún valor, si nos acerca a nuestro propósito o si nos está haciendo perder el tiempo.

La llegada de septiembre y lo que vienes con este nuevo mes

Para el 1 de septiembre, también se sugirió colocar una vela dirigida a la Divina Providencia y pedir protección para el hogar, además de casa, comida y sustento.

Finalmente, la predicción adelantó que septiembre traerá cambios importantes y que durante las próximas semanas se hablará de un supuesto “portal” que, de acuerdo con esta interpretación astrológica, sería uno de los más complicados del año.

Estas predicciones corresponden a una interpretación astrológica y no constituyen una certeza sobre acontecimientos futuros.

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