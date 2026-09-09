5 trucos de Maggie Hegyi para volver a equilibrar tu presupuesto tras el regreso a clases
El gasto por el regreso a clases suele desbalancear la economía familiar, pero septiembre ofrece una oportunidad ideal para sanear las finanzas personales tras el regreso a clases.
Por eso, Maggie Hegyi comparte cinco trucos para lograrlo sin adquirir nuevas deudas, haciendo pequeños ajustes paulatinos que permitan reorganizar el bolsillo con disciplina y metas claras.
Trucos de Maggie Hegyi para recuperarte financieramente
La especialista de Unotv.com comparte cinco claves prácticas para estabilizar el bolsillo este mes:
1. Pausar compras innecesarias
Antes de adquirir algo nuevo, es fundamental revisar qué artículos útiles aún se conserva en el hogar para evitar duplicar gastos después de este regreso a clases.
2. Crear un presupuesto de emergencia
“Separe primero los pagos indispensables como alimentos, servicios y transporte, destinando el sobrante a gastos variables“, recomienda.
3. Aplicar la regla de los 30 días
Maggie Hegyi también recuerda que, si surge el deseo de comprar algo prescindible, es recomendable anotarlo y esperar un mes para verificar si realmente es necesario.
4. Reducir gastos hormiga y cocinar en casa
Después del regreso a clases, es importante tratar de evitar comidas fuera y pequeños antojos diarios genera un ahorro inmediato considerable.
5. Vender artículos en desuso
Finalmente, Maggie Hegyi recordó que artículos como ropa, mochilas, uniformes o libros en buen estado representan un ingreso extra para amortizar gastos.
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