Truco para acomodar la mochila de tu hijo y evitar dolores de espalda

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El regreso a clases llegó y hay algo que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza o mejor dicho, de espalda, cargar una mochila demasiado pesada con libros, cuadernos, útiles y hasta cosas que ni necesitan llevar pueden hacer que pese varios kilos.

Pero, ¿sabías que hay una forma correcta de acomodarla para reducir la carga sobre la espalda? Conoce más detalles en una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi.

Primero, el peso, la mochila no debería superar aproximadamente el 10% del peso de tu hijo. Por ejemplo, si pesa 30 kilos, su mochila debería pesar alrededor de 3 kilos como máximo.

También hay que fijarse en el tamaño, la mochila debe ser proporcional a su cuerpo, no debe ser más ancha que sus hombros ni quedar por debajo de la cadera. Lo ideal es que termine unos centímetros arriba de la cintura.

¿Cuál es el truco para que la mochila distribuya el peso?

Los objetos más pesados, como libros y cuadernos, deben colocarse en el compartimento que queda pegado a la espalda. Los artículos más ligeros pueden ir en los bolsillos delanteros.

Y ojo, la mochila debe tener dos correas acolchadas, llevarse sobre ambos hombros y estar bien ajustada para que quede pegada a la espalda.

Llevarla de un solo lado hace que el peso se distribuya de manera desigual y puede favorecer molestias en la espalda, cuello y cadera.

Así que antes de salir a la escuela, revisa cuánto pesa la mochila y, sobre todo, cómo están acomodadas las cosas. Un pequeño ajuste puede hacer que este regreso a clases sea mucho más cómodo para tus hijos y para su espalda.

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