Maggie Hegyi revela 5 trucos para ahorrar en el regreso a clases y evitar compras de más 

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El regreso a clases está cada vez más cerca y, para muchas familias, esto significa volver a organizar el presupuesto para cubrir útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con la escuela.

Sin embargo, no todo lo que aparece en las listas escolares tiene que comprarse de inmediato ni necesariamente debe ser nuevo. Por ello, Maggie Hegyi comparte algunos Trucos para Ti para organizar los gastos y evitar compras innecesarias durante esta temporada.

Revisa lo que ya tienes en casa

Antes de salir a comprar, lo primero es hacer una lista de los útiles y artículos escolares que ya tienes disponibles.

Mochilas, uniformes, colores, cuadernos y otros materiales que todavía estén en buenas condiciones pueden volver a utilizarse. Revisar lo que sobró del ciclo escolar anterior puede ayudar a evitar gastos que no son necesarios.

Haz una lista de lo que realmente necesitas

Después de revisar los artículos que ya tienes, el siguiente paso es identificar qué hace falta comprar.

Una forma de organizar mejor las compras es dividirlas en tres grupos: indispensables, útiles que no urgen y artículos que pueden esperar.

De esta manera, puedes concentrarte primero en aquello que realmente se necesita para comenzar las clases y dejar para después lo que no sea prioritario.

Establece un presupuesto antes de comprar

Otro de los consejos es definir cuánto dinero puedes destinar al regreso a clases antes de salir de casa.

Tener un presupuesto establecido permite fijar un límite y evitar que las compras se salgan de control. Además, es recomendable comparar precios en diferentes establecimientos antes de decidir dónde adquirir cada producto.

Considera otros gastos escolares

El presupuesto del regreso a clases no debe contemplar únicamente los útiles.

También es importante tomar en cuenta gastos como el lunch, transporte, copias, la cooperativa y las actividades escolares, ya que pueden representar un gasto constante durante el ciclo escolar.

Por ello, una alternativa es comenzar desde ahora a apartar una cantidad semanal para cubrir este tipo de gastos y evitar que representen un golpe al bolsillo más adelante.

No compres todo de golpe

Finalmente, uno de los consejos es evitar comprar absolutamente todo antes de que comiencen las clases.

Aunque las escuelas entreguen listas de útiles, puede ocurrir que algunos materiales no se utilicen durante todo el año.

Por eso, esperar a que comiencen las clases puede ayudar a identificar qué artículos son realmente necesarios.

Así, conforme avance el ciclo escolar, los propios estudiantes podrán indicar qué materiales necesitan y cuáles pueden esperar.

Organizar las compras, reutilizar los artículos que todavía están en buen estado y establecer prioridades puede ayudar a reducir los gastos innecesarios durante el regreso a clases y, al mismo tiempo, evitar que las compras de último momento se conviertan en un dolor de cabeza para las familias.

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