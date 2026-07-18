Ácido cítrico supera al vinagre para eliminar el sarro en los baños.

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Mejor que el bicarbonato y el vinagre. Foto: Shutterstock

El ácido cítrico se ha convertido en uno de los productos de limpieza más recomendados para eliminar el sarro de las llaves, las canillas, el inodoro y otras superficies del baño. En redes sociales, cientos de usuarios aseguran que deja mejores resultados que remedios caseros como el vinagre o el bicarbonato de sodio.

Sin embargo, el producto del que hablan los creadores de contenido no es el jugo de limón ni la fruta, sino ácido cítrico en polvo, un compuesto que se comercializa específicamente para limpieza y también se utiliza en la industria alimentaria como regulador de acidez.

¿Qué es el ácido cítrico?

El ácido cítrico es un ácido orgánico (cuya fórmula química es C6H8O7) presente de forma natural en frutas cítricas como el limón, la naranja y la toronja. No obstante, el que se vende para limpiar el hogar suele producirse mediante procesos de fermentación y se comercializa en forma de polvo concentrado.

Por esa razón, exprimir varios limones sobre el sarro no produce el mismo efecto que utilizar ácido cítrico en polvo, ya que este último tiene una concentración mucho mayor y está diseñado para facilitar su disolución en agua.

Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la empresa química Soluciones Integrales Pochteca, el ácido cítrico es una solución para combatir las incrustaciones de sarro, para desinfectar y neutralizar malos olores. Puede usarse en fórmulas naturales como polvos de ácido cítrico mezclados con bicarbonato de sodio y/o vinagre, incluso puedes añadir un poco de detergente para frotar el inodoro, el piso y paredes de azulejo con un cepillo.

Se utiliza principalmente para limpiar:

Llaves y grifos

Regaderas

Lavabos

Canceles de vidrio

Inodoros

Azulejos

Al eliminar estos residuos, las superficies recuperan su brillo y es más fácil retirar los restos de jabón.

¿Cómo se utiliza?

Una de las formas más comunes consiste en disolver el ácido cítrico en agua tibia hasta obtener una solución, aplicarla sobre la superficie con un atomizador, una esponja o directamente sobre el sarro y dejarla actuar durante algunos minutos antes de tallar y enjuagar.

En zonas con acumulación importante de cal, puede ser necesario repetir el proceso o agregar bicarbonato de sodio.

Cabe destacar, que aunque se considera un producto de limpieza relativamente seguro, es recomendable utilizar guantes al manipularlo, evitar el contacto con los ojos y mantenerlo fuera del alcance de niñas, niños y mascotas.

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