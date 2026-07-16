¿Viajas al extranjero? Evita cargos sorpresa al usar tu tarjeta de crédito con estos cinco consejos

GENERANDO AUDIO...

Viajar al extranjero puede implicar gastos inesperados si no conoces las condiciones de uso de tu tarjeta de crédito, desde comisiones por compras internacionales hasta tipos de cambio poco favorables, algunos cargos pueden incrementar el costo de tu viaje sin que lo notes.

En la sección “Trucos para Ti”, la periodista Maggie Hegyi compartió cinco recomendaciones para evitar sorpresas al pagar con tarjeta fuera de México y aprovechar mejor tu dinero.

Revisa si tu tarjeta cobra comisión por uso en el extranjero

Antes de viajar, consulta con tu banco si tu tarjeta aplica una comisión por compras realizadas en otro país. No todas las instituciones financieras manejan las mismas condiciones, por lo que conocer este dato te ayudará a calcular mejor tus gastos.

Verifica cuánto pagarás si retiras efectivo

Si planeas sacar dinero de un cajero automático en el extranjero, revisa previamente cuáles son las comisiones que cobrará tu banco y las que puede aplicar la institución dueña del cajero, en algunos casos, estos cargos pueden ser elevados.

Siempre elige pagar en la moneda local

Cuando realices una compra, es común que la terminal pregunte si deseas pagar en pesos mexicanos o en la moneda del país que visitas. La recomendación es seleccionar la moneda local, ya que pagar en pesos suele implicar un tipo de cambio menos favorable, lo que termina encareciendo la compra.

Avisa a tu banco antes de salir de viaje

Informar a tu banco que viajarás al extranjero puede evitar que tus compras sean detectadas como movimientos inusuales y que tu tarjeta sea bloqueada por motivos de seguridad.

No dependas de un solo método de pago

Lleva una segunda tarjeta bancaria y una cantidad razonable de efectivo. Si una tarjeta presenta algún problema o es rechazada, tendrás una alternativa para continuar con tus pagos sin contratiempos.

Con estas recomendaciones podrás reducir el riesgo de cargos inesperados y disfrutar de tu viaje con mayor tranquilidad, evitando que las comisiones o un mal tipo de cambio afecten tu presupuesto.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.