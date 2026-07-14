El trofeo del Mundial 2026 tendrá su propio baúl de Louis Vuitton

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El trofeo del Mundial tendrá su baúl Louis Vuitton Foto: Reuters



La Copa del Mundo llegará a la final del domingo 19 de julio en un baúl de la marca Louis Vuitton, diseñado para transportar y exhibir el trofeo del Mundial 2026.

Será un embajador de Louis Vuitton y una FIFA Legend los encargados de presentar el cofre con el trofeo, repitiendo un protocolo que se realiza desde la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Louis Vuitton presentará el cofre especial del trofeo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras su designación como proveedor oficial y licenciatario de marca.



Un mundial de lujo, tal cual pic.twitter.com/EqCFG6JSwJ — Diego López (@DiegoLopezTV) July 14, 2026

Baúl de Louis Vuitton transportará la Copa del Mundo

La FIFA informó que la marca Louis Vuitton diseñó un cofre donde se transportará y exhibirá la Copa del Mundo, presentada en la final del Mundial, en la ciudad de Nueva York.

Según el comunicado del máximo organismo del futbol, esta es una creación realizada por los artesanos de la lujosa marca en el histórico taller de Asnières-sur-Seine.

Está cubierta con un tejido estampado con el monograma de Louis Vuitton. Los dos paneles frontales forman una “V” dorada, que representa “victoria” y “Vuitton”.

Además, incluye cantoneras protectoras de latón con chapa de oro, mientras que el interior está forrado con piel de color beige claro.

“Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton. El momento culminante en el que entre en el terreno de juego de la final volverá a enlazar la tradición con el apogeo del fútbol actual”. Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA

Por su parte, el presidente ejecutivo de Louis Vuitton, Pietro Beccari, celebró la colaboración, que ya incluyó cofres para los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, asegurando que “la victoria viaja en Louis Vuitton”.

También se dio a conocer una colección exclusiva que consta de tres cofres inspirados en el del trofeo.

La Copa del Mundo será presentada durante la ceremonia de clausura del Mundial, donde una selección levantará nuevamente el trofeo para consagrarse como campeona del mundo.

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