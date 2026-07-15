Estas son las mantequillas y margarinas que reprobaron el estudio de calidad de Profeco

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Mantequillas que no cumplen lo que declaran. Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a las mantequillas y margarinas que se comercializan en México y encontró tres productos que reprobaron, una mantequilla reducida en grasa de Gloria, dos mezclas de mantequilla con aceite de canola de Lurpak y una margarina de Table Maid.

Los resultados forman parte del Estudio de Calidad publicado en la edición de julio de la Revista del Consumidor, en el que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 43 productos entre mantequillas y margarinas, realizando 2 mil 118 pruebas para verificar que cumplieran con las normas aplicables.

El estudio se llevó a cabo del 11 de marzo al 13 de mayo de 2026, mientras que la compra de los productos se realizó entre el 11 de marzo y el 13 de abril del mismo año.

¿Qué revisó Profeco?

Para este estudio, la dependencia evaluó diferentes aspectos de cada producto con base en las normas oficiales mexicanas y los estándares de calidad vigentes.

Entre las pruebas realizadas se encuentran:

Información comercial y etiquetado

Contenido neto

Cantidad total de grasa

Tipo de grasa

Contenido de agua

Cantidad de sal (cloruro de sodio) y sodio

Grasa saturada

Contenido energético

La Profeco explicó que en las mantequillas la grasa debe ser butírica, es decir, proveniente de la leche de vaca, mientras que en las margarinas debe ser de origen vegetal.

Además, verificó que todos los productos incluyeran información como denominación, ingredientes, lote, fecha de caducidad, contenido neto y sistema de etiquetado frontal.

Gloria no cumple con el estándar para denominarse mantequilla

Uno de los hallazgos corresponde a la mantequilla reducida en grasa, sin sal de la marca Gloria.

Aunque el producto cumple con la información comercial declarada y presenta grasa de origen butírico, Profeco concluyó que no contiene el mínimo de grasa establecido en el estándar de calidad NMX-F-729-COFOCALEC-2013, por lo que no debería denominarse mantequilla conforme a dicho estándar, debido precisamente a su reducción de grasa.

Lurpak: dos productos sin estándar de calidad aplicable

La marca Lurpak también aparece entre las observaciones del estudio, aunque por una razón distinta.

Profeco analizó dos productos de la firma danesa, una mezcla de 64% de mantequilla con aceite de canola sin sal y otra mezcla de 64% de mantequilla con aceite de canola con sal.

La Procuraduría explicó que ambos productos no cuentan con un estándar de calidad que los regule, debido a que se comercializan como mezclas de mantequilla con aceite vegetal y no como mantequilla convencional.

Por ello, indicó que carecen de un estándar específico de calidad, situación que se señala expresamente en el estudio.

Table Maid tampoco cumple como margarina

Otro de los productos señalados fue la margarina con sal Table Maid, presentación de 90 gramos.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor determinó que no contiene el mínimo de grasa requerido por la norma NMX-F-108-SCFI-2016 para denominarse margarina, por lo que incumple con el estándar de calidad establecido para este tipo de alimentos.

¿Qué concluyó Profeco?

De manera general, la Procuraduría informó que:

Todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado

Todos cumplieron con el tipo de grasa indicado en la etiqueta

Todos cumplieron con el contenido de sal establecido en el estándar correspondiente

Un producto no cumple con el mínimo de grasa para denominarse mantequilla

Dos productos carecen de un estándar de calidad por tratarse de mezclas de mantequilla con aceite de canola

Un producto no cumple con el mínimo de grasa para denominarse margarina

Asimismo, la dependencia aclaró que un estándar de calidad es una referencia, mas no una obligación, por lo que las observaciones hechas durante el estudio corresponden al cumplimiento de dichos parámetros técnicos.

Las recomendaciones para comprar mantequilla y margarina

Además de presentar los resultados, Profeco emitió una serie de recomendaciones para los consumidores.

Antes de comprar, aconseja revisar la fecha de caducidad, verificar que el producto se encuentre en buenas condiciones y refrigerado y leer cuidadosamente la etiqueta para elegir la presentación que mejor se adapte a las necesidades de cada persona, ya sea con o sin sal.

En cuanto a su conservación, recomienda mantener las mantequillas y margarinas en su envase original, bien cerrado, siempre refrigeradas y protegidas de la luz, además de moderar su consumo debido a su contenido de grasas saturadas.

También advierte que, en el caso de la mantequilla, no es recomendable sobrecalentarla, ya que las proteínas de la leche pueden quemarse rápidamente y alterar su sabor.

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