Bicarbonato de sodio, vinagre y limón: ¿el mejor limpiador o solo un mito?

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Es una popular mezcla casera para limpieza. Foto: Getty Images

El bicarbonato de sodio, el vinagre y el jugo de limón son tres de los productos más utilizados para la limpieza del hogar debido a sus propiedades individuales. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es si mezclarlos realmente mejora su capacidad para limpiar o si se trata de un mito difundido en redes sociales.

Aunque cada uno tiene aplicaciones comprobadas, no existe evidencia científica que demuestre que la mezcla de los tres ingredientes sea más eficaz que utilizarlos por separado.

¿Para qué sirve el bicarbonato, el vinagre y el limón?

Bicarbonato de sodio

De acuerdo con la Universidad de Navarra, el bicarbonato de sodio es un polvo cristalino blanco, soluble en agua, con un sabor ligeramente salino y alcalino. Está compuesto por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno.

Cuando se disuelve en agua libera el ion bicarbonato, que puede reaccionar con los iones de hidrógeno para formar ácido carbónico, el cual se descompone rápidamente en agua y dióxido de carbono.

Según el portal EcologíaVerde, es uno de los productos más versátiles para el hogar, ya que ayuda a limpiar distintas superficies, ropa blanca, verduras e incluso objetos de plata. Su acción como abrasivo suave y alcalino le permite remover grasa, suciedad y neutralizar malos olores.

Vinagre

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el vinagre de limpieza suele ser sintético y tiene una concentración de ácido acético superior a la del vinagre comestible, con niveles que van del 6% al 10% o incluso más.

Esta mayor acidez lo convierte en un producto eficaz para eliminar suciedad y residuos en diversas superficies, aunque también implica que no debe consumirse ni entrar en contacto prolongado con la piel o el cabello.

Además, los especialistas advierten que nunca debe mezclarse con cloro, ya que la reacción entre el ácido acético y el hipoclorito de sodio genera gas cloro, una sustancia altamente tóxica que puede ser peligrosa e incluso letal si se inhala en altas concentraciones.

Limón

El portal especializado de limpieza, Carrillo Belmonte, explica que el limón destaca por su elevada acidez y por contener compuestos bioactivos con propiedades desengrasantes, desinfectantes y blanqueadoras.

Su jugo tiene un pH aproximado de 2.3, lo que crea un ambiente desfavorable para algunas bacterias y hongos. Además, contiene alrededor de 49.88 gramos de ácido cítrico por litro y 501.6 miligramos de vitamina C por litro.

El ácido cítrico altera el pH celular de algunos microorganismos, mientras que la vitamina C contribuye con un efecto blanqueador suave.

¿Qué pasa al mezclar bicarbonato, vinagre y limón?

A pesar de que en redes sociales y algunos blogs se recomienda mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y jugo de limón para obtener un limpiador más potente, la realidad es que, por separado, tienen su propia eficacia.

La reacción entre el bicarbonato y el vinagre genera una espuma formada por pequeñas burbujas de dióxido de carbono. Esta efervescencia puede ayudar a desprender suciedad superficial, aunque también puede disminuir la eficacia de ambos productos al neutralizar parte de sus propiedades químicas, especialmente en algunas superficies.

Pese a ello, esta mezcla se ha popularizado porque puede contribuir a reducir malos olores, facilitar la eliminación de algunos residuos minerales y aportar acidez durante ciertas tareas de limpieza básicas.

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