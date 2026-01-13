¿Conviene calentar el coche antes de salir? Esto es lo que realmente necesitas saber

GENERANDO AUDIO...

Durante años se creyó que era obligatorio dejar el coche encendido varios minutos antes de iniciar la marcha; sin embargo, en los vehículos modernos esa práctica ya no es necesaria en la mayoría de los casos.

La conveniencia de hacerlo depende del tipo de auto y de las condiciones climáticas, aunque por lo general basta con esperar unos segundos y comenzar a conducir con suavidad.

En una nueva edición de Trucos Para Ti, Maggie Hegyi cuenta algunas recomendaciones sobre esta práctica.

Coches modernos (gasolina o diésel)

Los autos actuales no necesitan calentarse en parado, sus motores están diseñados para lubricarse rápidamente desde el primer encendido.

¿Qué se recomienda hacer?

Enciende el coche

Espera entre 20 y 30 segundos

Arranca y conduce de forma suave durante los primeros minutos

Esto permite que el motor alcance su temperatura ideal más rápido y de manera más eficiente que dejándolo estacionado.

¿Por qué no es buena idea dejarlo encendido sin avanzar?

Mantener el coche prendido durante mucho tiempo sin moverse puede traer más desventajas que beneficios:

Gasta gasolina innecesaria

Aumenta la contaminación

Puede generar residuos y depósitos en el motor a largo plazo

¿Y si hace mucho frío?

Si la temperatura está bajo cero, puedes esperar hasta un minuto antes de arrancar, pero no más.

Lo más importante es no acelerar bruscamente hasta que el motor alcance su temperatura normal de funcionamiento.

¿Qué pasa con coches híbridos y eléctricos?

Eléctricos: no necesitan ningún tipo de calentamiento.

Híbridos: funcionan igual que los coches modernos; basta con arrancar y manejar con suavidad.

El coche se calienta manejándolo, no dejándolo parado.

Conducir tranquilo los primeros minutos es la mejor forma de cuidar el motor, ahorrar combustible y reducir emisiones.

