El método rápido para descongelar comida sin microondas ni calor

Cómo descongelar comida de manera rápida. Foto: Getty Images

En redes sociales y tiendas de cocina se han popularizado las llamadas tablas descongelantes, utensilios de aluminio que prometen reducir de forma considerable el tiempo necesario para descongelar alimentos. Aunque su eficacia suele generar dudas, lo cierto es que su funcionamiento está respaldado por principios básicos de la física.

El químico Vladimir Sánchez, divulgador conocido como @breakingvlad, ha explicado que estas placas no recurren a trucos ni a tecnología oculta. Su efecto se debe a las características del aluminio, un material capaz de transferir el calor del ambiente con mucha mayor rapidez que otros elementos comunes en la cocina.

Cómo descongelar la comida en solo unos minutos

De acuerdo con el especialista, el aluminio destaca por su alta conductividad térmica, lo que le permite absorber el calor del entorno y distribuirlo de manera uniforme.

Al colocar un alimento congelado sobre la tabla, el metal actúa como un puente térmico que acelera el intercambio de temperatura entre el ambiente y el producto.

A diferencia de superficies como la madera o el plástico, que aíslan el frío, el aluminio facilita que el calor llegue más rápido al alimento.

Este proceso puede acortar significativamente el tiempo de descongelación, sobre todo en porciones delgadas o de tamaño mediano, logrando resultados en pocos minutos sin necesidad de electricidad o calor adicional.

¿Qué debes de tomar en cuenta?

Sin embargo, el uso de estas tablas no está exento de precauciones. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que descongelar alimentos a temperatura ambiente puede incrementar el riesgo de contaminación, ya que las bacterias se desarrollan con mayor rapidez en el rango de 5 °C a 65 °C, conocido como la zona de peligro.

Por esta razón, aunque las placas de aluminio pueden servir como apoyo puntual, los expertos recomiendan no sustituir los métodos más seguros. La descongelación en refrigeración, bajo agua fría o en el microondas sigue siendo la opción más fiable para mantener la seguridad alimentaria.

En conclusión, las tablas descongelantes no desafían las leyes de la ciencia: simplemente aprovechan las propiedades del aluminio. Usadas con cuidado y sentido común, pueden ser una herramienta práctica, pero no deben reemplazar las prácticas adecuadas de manipulación de alimentos.

