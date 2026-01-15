Desmotivación en enero: por qué pasa y qué hacer para superarla

GENERANDO AUDIO...

Si enero te agarra sin ganas, sin energía y con cero motivación, respira, es completamente normal. Después de las fiestas, el cuerpo y la mente suelen pasar factura, menos horas de sol, regreso a la rutina, gastos acumulados, cansancio físico y emocional.

Todo eso influye en cómo te sientes, por lo que en una nueva edición de Trucos Para Ti con Maggie Hegyi, te daremos una recomendación para sentirte mejor.

Lo primero y más importante, no te culpes. No es flojera ni falta de disciplina, es un proceso de adaptación.

¿Qué puedes hacer para sentirte mejor?

No intentes cambiar todo de golpe

Enero no tiene que ser el mes de la reinvención total. La clave está en retomar poco a poco. Un solo hábito pequeño es más que suficiente para empezar.

Muévete, aunque no tengas ganas

Caminar 10 minutos, estirarte o salir un rato al sol ayuda a activar la energía y mejorar el ánimo. El movimiento, por mínimo que sea, suma.

Duerme y come mejor (no perfecto)

Dormir mal y comer pesado puede intensificar la desmotivación. Haz ajustes simples: horarios más regulares y comidas más ligeras, sin caer en dietas extremas.

Baja tus expectativas

No tienes que arrancar el año con éxito total ni cumplir todos tus propósitos en enero. Avanzar poco también cuenta.

Habla de cómo te sientes

Compartirlo con alguien de confianza reduce el peso emocional. Guardártelo solo suele hacerlo más grande.

Al final, recuerda esto: la motivación no siempre llega primero.

Muchas veces aparece después de empezar, aunque sea con un pequeño paso.

