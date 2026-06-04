¿Cómo evitar que te roben información en redes de wifi públicas?

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Conectarse a una red wifi pública puede ser práctico cuando estás en una cafetería, aeropuerto o centro comercial, pero también representa un riesgo para tu información personal.

En una edición más de Trucos para Ti, Maggie Hegyi advierte que algunos hackers aprovechan estas conexiones para interceptar datos como contraseñas, correos electrónicos e incluso información bancaria de los usuarios.

Una de las principales recomendaciones es evitar ingresar a aplicaciones bancarias o realizar compras en línea mientras se utiliza una red pública. Estas actividades implican el intercambio de datos sensibles que podrían ser capturados por ciberdelincuentes.

También es importante desactivar la opción que permite que el dispositivo se conecte automáticamente a cualquier red disponible, ya que algunas redes falsas son creadas para engañar a los usuarios.

Antes de conectarte, verifica que el nombre de la red sea el correcto y proporcionado por el establecimiento.

Además, procura navegar únicamente en sitios web que cuenten con el candado de seguridad y la dirección “https://” en la barra del navegador, ya que estas páginas cifran la información que se transmite. Seguir estas medidas puede ayudar a reducir el riesgo de robo de datos al utilizar redes wifi públicas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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