Las 5 mejores plantas para mantener tu casa más fresca en temporada de calor

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Ve qué plantas son tus aliadas. Foto: Pexels

Cuando las temperaturas aumentan, muchas personas buscan formas de mantener fresca su casa sin depender por completo del aire acondicionado o los ventiladores; aunque no sustituyen los sistemas de climatización, algunas plantas de interior pueden contribuir a crear una sensación de frescura al liberar humedad y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con la Floristería Navarro de Barcelona, existen especies que destacan por su capacidad para ayudar a reducir el calor en espacios cerrados.

Top 5 plantas que ayudan a combatir el calor en casa

1. Helecho de Boston

Foto: Gettyimages

El Helecho de Boston es una de las plantas más populares para interiores gracias a su abundante follaje verde y su capacidad para aumentar la humedad ambiental.

Esta especie libera agua a través de sus hojas mediante un proceso conocido como transpiración, lo que puede ayudar a refrescar habitaciones con ambientes secos. Además, aporta un toque decorativo y natural a cualquier espacio.

2. Pothus

Foto: Gettyimages

El Pothus es una planta resistente y fácil de mantener, ideal para quienes tienen poca experiencia en jardinería.

Además de contribuir a crear una sensación de frescura, ayuda a filtrar algunas sustancias presentes en el aire. Se recomienda colocarla en sitios con buena iluminación indirecta para favorecer su crecimiento.

3. Palmera Areca

Foto: Gettyimages

También conocida como palma de bambú, esta planta tropical es una de las favoritas para interiores debido a su elegancia y tamaño.

La Palmera Areca libera una importante cantidad de humedad a través de sus hojas, lo que puede ayudar a reducir la sensación de calor en el hogar. Asimismo, es apreciada por su capacidad para mejorar la calidad del aire.

4. Sansevieria

Foto: Gettyimages

La Sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra o planta serpiente, destaca por ser una de las especies más resistentes y fáciles de cuidar.

Tolera condiciones de poca luz y requiere poco mantenimiento. Además, es reconocida por ayudar a purificar el aire y por liberar oxígeno durante la noche, una característica poco común entre las plantas de interior.

5. Aloe vera

Foto: Gettyimages

Además de sus usos medicinales, el Aloe vera es una excelente opción para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento.

Sus hojas carnosas almacenan agua y le permiten sobrevivir con pocos riegos. Puede cultivarse tanto en interiores bien iluminados como en exteriores de clima cálido, aportando frescura y un atractivo aspecto decorativo.

¿Las plantas realmente ayudan a refrescar una casa?

Aunque ninguna planta puede reemplazar un sistema de enfriamiento, sí pueden contribuir a crear un ambiente más agradable mediante la liberación de humedad y la mejora de la calidad del aire.

Combinarlas con una buena ventilación, cortinas que bloqueen el sol y hábitos que reduzcan el calor acumulado puede ayudar a mantener una sensación térmica más confortable durante los meses más cálidos del año.

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