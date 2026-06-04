Las 5 mejores plantas para mantener tu casa más fresca en temporada de calor
Cuando las temperaturas aumentan, muchas personas buscan formas de mantener fresca su casa sin depender por completo del aire acondicionado o los ventiladores; aunque no sustituyen los sistemas de climatización, algunas plantas de interior pueden contribuir a crear una sensación de frescura al liberar humedad y mejorar la calidad del aire.
De acuerdo con la Floristería Navarro de Barcelona, existen especies que destacan por su capacidad para ayudar a reducir el calor en espacios cerrados.
Top 5 plantas que ayudan a combatir el calor en casa
1. Helecho de Boston
El Helecho de Boston es una de las plantas más populares para interiores gracias a su abundante follaje verde y su capacidad para aumentar la humedad ambiental.
Esta especie libera agua a través de sus hojas mediante un proceso conocido como transpiración, lo que puede ayudar a refrescar habitaciones con ambientes secos. Además, aporta un toque decorativo y natural a cualquier espacio.
2. Pothus
El Pothus es una planta resistente y fácil de mantener, ideal para quienes tienen poca experiencia en jardinería.
Además de contribuir a crear una sensación de frescura, ayuda a filtrar algunas sustancias presentes en el aire. Se recomienda colocarla en sitios con buena iluminación indirecta para favorecer su crecimiento.
3. Palmera Areca
También conocida como palma de bambú, esta planta tropical es una de las favoritas para interiores debido a su elegancia y tamaño.
La Palmera Areca libera una importante cantidad de humedad a través de sus hojas, lo que puede ayudar a reducir la sensación de calor en el hogar. Asimismo, es apreciada por su capacidad para mejorar la calidad del aire.
4. Sansevieria
La Sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra o planta serpiente, destaca por ser una de las especies más resistentes y fáciles de cuidar.
Tolera condiciones de poca luz y requiere poco mantenimiento. Además, es reconocida por ayudar a purificar el aire y por liberar oxígeno durante la noche, una característica poco común entre las plantas de interior.
5. Aloe vera
Además de sus usos medicinales, el Aloe vera es una excelente opción para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento.
Sus hojas carnosas almacenan agua y le permiten sobrevivir con pocos riegos. Puede cultivarse tanto en interiores bien iluminados como en exteriores de clima cálido, aportando frescura y un atractivo aspecto decorativo.
¿Las plantas realmente ayudan a refrescar una casa?
Aunque ninguna planta puede reemplazar un sistema de enfriamiento, sí pueden contribuir a crear un ambiente más agradable mediante la liberación de humedad y la mejora de la calidad del aire.
Combinarlas con una buena ventilación, cortinas que bloqueen el sol y hábitos que reduzcan el calor acumulado puede ayudar a mantener una sensación térmica más confortable durante los meses más cálidos del año.
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