¿Dejas cosas en el coche? Maggie Hegyi explica cuáles pueden dañarse por el calor 

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Si usas tu automóvil como una extensión del clóset o acostumbras dejar cosas “solo un ratito”, aunque parezca inofensivo, hacerlo durante un día caluroso puede dañar varios objetos e incluso representar un riesgo, conoce más detalles en una edición más de Trucos Para Ti.

Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol, la temperatura en su interior puede elevarse rápidamente y superar los 50 °C, convirtiéndose en un verdadero horno. Por ello, hay artículos que es mejor llevar contigo.

Botellas de plástico

El calor puede deteriorar el plástico y afectar la calidad del agua que contienen, además, si permanecen mucho tiempo expuestas a altas temperaturas, el sabor del agua también puede cambiar.

Celulares, laptops y tabletas

Los dispositivos electrónicos son muy sensibles al calor extremo, dejar un celular, una computadora portátil o una tableta dentro del coche puede dañar la batería, reducir su vida útil e incluso provocar fallas en su funcionamiento.

Medicamentos

Muchos medicamentos deben conservarse a temperaturas específicas para mantener su efectividad. Si permanecen varias horas dentro de un automóvil caliente, podrían perder parte de sus propiedades.

Maquillaje y productos de cuidado personal

Labiales, bases, cremas y otros cosméticos pueden derretirse o alterar su textura debido al calor, lo que reduce su calidad y vida útil.

Alimentos y bebidas

Las altas temperaturas aceleran la descomposición de muchos alimentos y bebidas, además de perder sabor y calidad, consumirlos después de haber permanecido varias horas dentro del coche podría provocar malestares estomacales.

Baterías externas o dispositivos con baterías de litio

Las baterías portátiles (power banks) y otros dispositivos con baterías de litio pueden sobrecalentarse cuando permanecen expuestos al calor intenso, esto puede afectar su rendimiento y, en casos extremos, dañarlas.

¿Qué hacer antes de bajarte del coche?

Antes de dejar tu automóvil estacionado bajo el sol, revisa que no hayas olvidado alguno de estos objetos.

Un vistazo rápido puede ayudarte a evitar daños en tus pertenencias e incluso prevenir situaciones de riesgo durante los días de altas temperaturas.

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