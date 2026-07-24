El origen de La Casa de Toño: el restaurante que nació como “Las Dos Poblanas”  

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El origen del restaurante La Casa de Toño Foto: Pexels

La Casa de Toño es uno de los restaurantes mexicanos que inició en la colonia Clavería bajo el nombre de Las Dos Poblanas.

Su dueño, Marco Antonio Campos, quiso honrar a su madre y a su abuela con ese nombre, pero el público decidió bautizar su franquicia de otra manera.

Las Dos Poblanas, el origen de La Casa de Toño

La Casa de Toño comenzó cuando Marco Antonio Campos y el esposo de su prima decidieron poner un anafre en la banqueta, sobre la calle Floresta, frente a una gasolinera.

Pero, al parecer, el socio de Toño tuvo “pánico escénico” y terminó retirándose del negocio. Incluso Miguel Prado, CFO de La Casa de Toño, bromeó sobre esto en una entrevista con Forbes.

“Le digo a Toño que su negocio empezó con un préstamo a fondo perdido, porque nunca pagó por el anafre”.

En una entrevista para Reforma, Antonio platicó que su mamá y una persona que ayudaba en su casa eran quienes lo apoyaban a preparar los guisados.

“Cuando empecé a vender, no me imaginaba que el carbón iba a calentar tanto el aceite. Se hizo una llamarada enorme, pero lo que me preocupaba eran mis tres litros de aceite, porque ya no tenía lana para comprar más”.

Después de este intento, Toño tuvo que cambiar su negocio a su hogar, donde bautizó el establecimiento como Las Dos Poblanas, en honor a su mamá y a su abuela.

Pero el éxito del local era tal que, según se comenta, las personas comenzaron a decir: “Vamos a la casa de Toño”, en vez de utilizar el nombre del establecimiento.

Miguel Prado afirma sobre esto que: “Al poco tiempo, una de las clientas le preguntó a qué se debía el nombre de Las Dos Poblanas, si entre los comensales el lugar era conocido como La Casa de Toño”.

La venta de La Casa de Toño

Bloomberg reveló que la cadena mexicana La Casa de Toño podría estar buscando vender la empresa, pues contrató a BBVA México como asesor financiero.

El medio señala que la operación podría superar los 400 millones de dólares y que Grupo Gigante sería uno de los interesados en adquirir la franquicia.

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