¿Te duele el cuello, la espalda o los hombros? Maggie Hegyi revela los hábitos que podrían estar provocándolo

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Aunque no hayas hecho ejercicio o cargado objetos pesados, el dolor de cuello, espalda o hombros puede tener una explicación. Algunos hábitos que repetimos todos los días sin darnos cuenta afectan nuestra postura y, con el tiempo, terminan pasando factura.

En una nueva entrega de Trucos de Maggie Hegyi, la conductora explica cuáles son esas acciones cotidianas que pueden generar molestias musculares y comparte algunas recomendaciones para prevenirlas.

¿Qué hábitos pueden causar dolor de cuello, espalda y hombros?

Si últimamente has sentido molestias sin una razón aparente, revisa si realizas alguno de estos hábitos.

Pasar mucho tiempo viendo el celular

Mantener la cabeza inclinada hacia abajo durante largos periodos hace que el cuello soporte mucho más peso del que debería. Esta postura puede generar tensión muscular y molestias con el paso del tiempo.

Trabajar encorvado frente a la computadora

Si la pantalla está demasiado baja o la silla no tiene la altura adecuada, la espalda termina haciendo un esfuerzo constante para mantener la postura. Permanecer así durante varias horas puede provocar dolor en la espalda, el cuello y los hombros.

Permanecer horas en el sofá

Descansar en el sofá puede ser muy cómodo, pero pasar demasiado tiempo en esa posición no siempre beneficia a la columna. La falta de un buen soporte puede favorecer la aparición de molestias.

Cargar siempre la mochila o el bolso del mismo lado

Llevar el peso siempre sobre un mismo hombro genera tensión muscular y puede provocar un desbalance en el cuerpo con el paso del tiempo.

Dormir con una almohada inadecuada

Una almohada demasiado alta o demasiado baja puede hacer que el cuello no permanezca alineado con la columna durante la noche, lo que podría explicar por qué despiertas con dolor o rigidez.

¿Cómo prevenir estos dolores?

Maggie Hegyi señala que no es necesario hacer cambios drásticos. Basta con incorporar pequeños hábitos que ayuden a cuidar la postura durante el día.

Entre sus recomendaciones destacan:

Prestar atención a la postura al sentarte o trabajar.

Levantarte y caminar unos minutos cada hora.

Estirar el cuello, la espalda y los hombros con frecuencia.

Colocar la pantalla de la computadora a la altura de los ojos.

Cambiar de lado al cargar la mochila o el bolso.

Utilizar una almohada que mantenga el cuello alineado con la columna.

Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia

Corregir algunos hábitos cotidianos puede ayudar a reducir la tensión muscular y prevenir molestias que muchas veces aparecen sin una causa evidente.

Poner atención a la postura, mantenerse en movimiento y hacer pausas durante el día son acciones sencillas que, como explica Maggie Hegyi, pueden hacer una gran diferencia para cuidar la salud de la espalda y el cuello.

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