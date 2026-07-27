¿Cuál es la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha?

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Limpia el sarro de tu ducha de manera eficiente Foto: Pexels

El agua contiene diversos minerales, como el calcio y el magnesio, los cuales pueden causar la acumulación de sarro en la ducha, ya que al evaporarse permanecen adheridos a la superficie.

Es por eso que en Unotv.com te daremos a conocer cuál es la mejor manera de limpiarlo y también de prevenir que esto te ocurra.

¿Cómo limpiar la regadera del sarro?

Hay muchas soluciones caseras que consisten en utilizar vinagre o incluso bicarbonato de sodio, pero la mejor solución, según las recomendaciones de Bathroom Mountain, es lavar con ácido cítrico.

Este producto lo puedes conseguir fácilmente en ferreterías o comercios especializados en productos de limpieza y ayuda porque:

Disuelve eficazmente el sarro acumulado.

Ayuda a recuperar el caudal normal del agua.

Reduce el esfuerzo necesario durante la limpieza.



Para limpiar necesitas mezclar el ácido cítrico con agua tibia hasta obtener una solución homogénea, donde sumergirás el cabezal de la regadera durante 30 minutos o una hora.

Después de este tiempo, retira el cabezal del agua y, con un cepillo, limpia el sarro para posteriormente secarlo con un paño.

En caso de que el cabezal no pueda retirarse, puedes realizar el proceso con ayuda de una bolsa de plástico y sumergir el cabezal en ella.

Esto funciona porque el sarro en el cabezal puede causar:

Disminución de la presión del agua.

Que algunos orificios dejen de funcionar.

Un mayor desgaste interno del cabezal.

Un aumento en el consumo de agua debido a la pérdida de eficiencia.

Acumulación de bacterias en la zona.



¿Cómo evitar el sarro en la ducha?

La limpieza es fundamental, pero la prevención también es recomendable en estos casos. Por ello, se aconseja realizar esta limpieza una vez al mes y secar la superficie de la regadera después de cada baño para evitar la acumulación de minerales.

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