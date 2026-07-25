Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja: ¿para qué sirve esta preparación casera?

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Mezcla de aceite de oliva, romero y cáscara de naranja. Foto: Getty Images

La combinación de aceite de oliva, romero y cáscara de naranja es una preparación sencilla para perfumar espacios o elaborar un aceite aromático casero.

Aunque algunas publicaciones le atribuyen propiedades medicinales, no existe evidencia científica que demuestre beneficios específicos por mezclar estos tres ingredientes, lo que sí se sabe es que cada uno cumple una función dentro de este tipo de preparaciones.

¿Para qué sirve mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja?

Esta mezcla suele utilizarse como un aromatizante natural o aceite infusionado, el aceite de oliva actúa como base, mientras que el romero y la cáscara de naranja aportan compuestos aromáticos que le dan un olor fresco y herbal.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la cáscara de naranja contiene aceites esenciales que se emplean en la elaboración de perfumes, cosméticos y otros productos aromáticos.

Esto explica por qué es uno de los ingredientes más utilizados en preparaciones caseras para perfumar.

Por su parte, el romero es una planta ampliamente utilizada por su aroma característico, tanto en la cocina como en productos de cuidado personal y perfumería.

¿Qué función cumple cada ingrediente?

Aceite de oliva

El aceite de oliva funciona como un vehículo o base que ayuda a extraer y conservar los compuestos aromáticos presentes en las plantas y las cáscaras de los cítricos. Gracias a ello, el aroma puede mantenerse por más tiempo que si solo se utilizaran los ingredientes secos.

Romero

El romero aporta un aroma herbal y fresco debido a los aceites esenciales presentes en sus hojas, además de su uso culinario, es un ingrediente común en jabones, aceites corporales y otros productos cosméticos.

Cáscara de naranja

Según la Sader, la cáscara de naranja es rica en aceites esenciales, los cuales son aprovechados por las industrias cosmética y de perfumería por su característico aroma cítrico.

¿Tiene beneficios para la salud?

Hasta el momento, ninguna institución de salud ha señalado que mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja proporcione beneficios específicos para la salud.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) de Estados Unidos recomienda ser cauteloso con las afirmaciones sobre remedios naturales que prometen múltiples beneficios sin evidencia científica y recuerda que los productos herbales no sustituyen los tratamientos médicos.

¿Cómo puede utilizarse?

Esta preparación puede emplearse como:

Aromatizante natural para el hogar

Aceite perfumado para masajes o uso cosmético externo (previa prueba en una pequeña zona de la piel)

Base aromática para proyectos de manualidades o decoración

Sin embargo, no debe considerarse un tratamiento médico ni un remedio para prevenir o curar enfermedades, ya que no existe evidencia científica que respalde esos usos.

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