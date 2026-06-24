Departamento de Bomberos de NY presenta su calendario de héroes 2027

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El calendario de FDNY ayuda a recaudar fondos. Foto: Getty images | ilustrativa

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) presentó su Calendario Oficial de Héroes 2027 este miércoles 24 de junio en Manhattan.

El Calendario Oficial de Héroes 2027 se presentó en dos versiones, la primera compuesta por mujeres rescatistas y una segunda por hombres. El costo del calendario es de 25 dólares (alrededor de 438 pesos), monto que se destina directamente a la FDNY Foundation.

Como cada año, el FDNY invitó a la población a sumarse a la recaudación anual de fondos en apoyo a programas de ayuda a la sociedad, como iniciativas de educación y capacitación a través de la compra de su calendario.

🚨 LOCATION UPDATE: The 2027 FDNY Official Calendar of Heroes launch event will now take place at the Fire Zone located at 61 West 48th Street in Manhattan. https://t.co/F8gjQbyb3t — FDNY (@FDNY) June 23, 2026

“Se trata de un calendario con una misión: todos los beneficios se destinan directamente al objetivo de la Fundación del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY Foundation) de mejorar la educación en seguridad contra incendios y seguridad vital, así como las iniciativas de capacitación y los recursos para salvar vidas del FDNY”, se puede leer en la página oficial.

De acuerdo con la FDNY Foundation, el calendario también ayuda a conectar con quienes se encuentran detrás del uniforme y a financiar los programas que fortalecen al departamento.

“El calendario refleja la profesionalidad y el servicio que definen al Departamento, y promueve un enfoque divertido sobre los héroes que nos rodean”, indicó la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore.

Asimismo, Bonsignore señaló que “el Calendario Oficial de Héroes del FDNY honra el legado de quienes los precedieron, a la vez que celebra a los bomberos, técnicos en emergencias médicas y paramédicos que continúan sirviendo a la ciudad de Nueva York diariamente”.

El pasado 20 de junio compartieron un video promocional en el que aparecen algunos de los modelos elegidos para integrar el calendario anual de la heroica corporación.

La tradición del calendario del Departamento de Bomberos

De manera oficial, el Calendario Oficial de Héroes del FDNY comenzó a publicarse en 2003, aunque tuvo una pausa de cuatro años debido a la pandemia de COVID-19.

El actual formato del calendario fue relanzado en junio de 2025 y, en las ediciones más recientes, también incluye a paramédicos y técnicos en emergencias médicas.

Cabe señalar que el calendario se ha actualizado y actualmente ofrece versiones separadas: una con hombres y otra con mujeres.

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