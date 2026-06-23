¿Por qué bostezamos cuando alguien más lo hace? La ciencia detrás del “bostezo contagioso”
Seguro te ha pasado que ves a alguien bostezar y, casi de inmediato, tú haces lo mismo, este fenómeno, conocido como “bostezo contagioso”, es mucho más común de lo que parece y ha intrigado a la ciencia durante años.
No se trata de una simple coincidencia, sino de una respuesta automática del cerebro que se activa sin que lo notemos, conoce más detalles en una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi.
De acuerdo con Maggie, los investigadores creen que este comportamiento está relacionado con la empatía y la forma en que nuestro cerebro se conecta con los demás.
Al observar a otra persona bostezar, se activan regiones cerebrales vinculadas a la imitación y la interacción social, lo que hace que “repitamos” la acción casi por reflejo. Por eso es más frecuente entre personas cercanas, como amigos o familiares.
Aunque no hay una sola explicación definitiva, otra teoría sugiere que el bostezo contagioso podría tener raíces evolutivas, ayudando a sincronizar grupos y estados de alerta.
Incluso algunos estudios lo han observado en animales sociales como chimpancés y perros. En cualquier caso, sigue siendo un pequeño recordatorio de lo conectados que estamos con quienes nos rodean.
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