La Güera de las Estrellas, que acertó los dos partidos de México, lanza su predicción ante Chequia

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La Güera de las Estrellas aseguró que la Selección Mexicana volverá a imponerse en el Mundial 2026 en el partido de México vs Chequia. De acuerdo con su lectura astrológica, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría quedarse con la victoria por una diferencia de uno o hasta dos goles.

“Es posible que gane de diferencia de un gol o hasta posiblemente dos. Diferencia de dos goles, un 3-, existe la posibilidad de un 3-1, pero también existe la posibilidad de un 2-0… yo vi una situación que nos puede estresar un poquito”. Güera de las Estrellas, astróloga

Durante su participación en el noticiero “A las Nueve en Uno”, la tarotista señaló que contempla marcadores a favor del Tricolor y sostuvo que México podría cerrar la fase de grupos con paso perfecto para colocarse entre los líderes de la competencia.

¿Cuáles son las predicciónes de la Güera de las Estrellas para el partido de México vs Chequia?

La Güera de las Estrellas afirmó que el resultado sería entre un marcador de 2-0 o 3-1; asimismo, destacó que el encuentro no estaría exento de complicaciones. Según dijo, observó aspectos astrológicos que podrían traducirse en una decisión arbitral polémica, como un penal o una jugada que genere inconformidad entre la afición mexicana.

La astróloga recordó que antes del inicio del torneo había advertido sobre la posibilidad de una tarjeta roja para México, por lo que ahora considera que el equipo podría enfrentar otro momento de tensión durante el compromiso ante Chequia.

“Se va a dar una situación que nos va a incomodar, nos va a estresar, nos va a preocupar; de hecho, yo ya había visto y yo mandé alguna información en donde en el primer partido nos iban a poner tarjeta roja”. Güera de las Estrellas, astróloga

En la misma intervención, la tarotista aseguró que el día del partido coincide con la apertura de un “portal energético”, el cual, desde su perspectiva, podría traer manifestaciones intensas y un ambiente de mayor carga emocional.

También mencionó que diversas selecciones recurren a rituales o prácticas espirituales relacionadas con sus creencias; sin embargo,llamó a los aficionados mexicanos a enfocarse en enviar “buena vibra” al equipo, al considerar que el apoyo de la afición puede influir de manera positiva en el ánimo de los jugadores.

¿Hasta dónde va llegar México según la Güera de las Estrellas?

La tarotista sostuvo que el Mundial 2026 podría marcar el fin de la llamada “maldición” que ha impedido a México trascender en rondas eliminatorias durante ediciones anteriores.

“Sí la vamos a brincar, sí podemos romper esta maldición, por supuesto México puede quedar muy bien posicionado… hay que decretar, manifestar, mandarle la buena vibra, porque al final son 11 jugadores, pero hay un doceavo jugador, el más importante, el que motiva, esa es la afición”. Güera de las Estrellas, astróloga

Según su lectura, el Tricolor tiene posibilidades de superar esa barrera y avanzar más lejos en el torneo, siempre y cuando mantenga el nivel mostrado en sus primeros encuentros.

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