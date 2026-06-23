Llevar canela en la cartera envuelta en aluminio: ¿qué significa y por qué se cree que atrae dinero?

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¿Qué sabemos de este ritual? Foto: IA

La canela no solo es una de las especias más utilizadas en la cocina. Dentro de las creencias del Feng Shui, también se le atribuyen propiedades relacionadas con la prosperidad, la abundancia y la atracción de energías positivas.

Por ello, en redes sociales se ha popularizado un ritual que consiste en llevar una o dos ramitas de canela envueltas en papel aluminio dentro de la cartera o el bolsillo.

Según quienes practican esta tradición, el amuleto simboliza protección, buena fortuna y prosperidad económica.

¿Por qué la canela se relaciona con el dinero en el Feng Shui?

De acuerdo con Xion Feng, maestro de Feng Shui y fundador del sitio TheQiFlow, la relación entre la canela y la prosperidad tiene raíces históricas y energéticas.

El especialista explica que durante siglos la canela fue una de las especias más valiosas del mundo, al grado de que en ciertos momentos llegó a tener un valor comparable al del oro. Esa condición la convirtió en un símbolo asociado con la riqueza, el estatus y la abundancia.

Además, dentro del Feng Shui se considera que la canela posee una energía Yang, vinculada con el movimiento, la actividad y la expansión. Según esta filosofía, esa energía ayuda a activar el flujo del Chi, o energía vital, favoreciendo la llegada de nuevas oportunidades y el crecimiento económico.

Xion Feng también señala que la canela se relaciona con los elementos Madera y Fuego. Mientras la Madera simboliza crecimiento y desarrollo, el Fuego representa transformación y acción, una combinación que, de acuerdo con estas creencias, impulsa proyectos y metas personales.

A esto se suma su aroma característico. El experto explica que el olor cálido y especiado de la canela suele asociarse con sensaciones de bienestar, concentración y energía positiva, motivo por el que muchas personas la utilizan en rituales orientados a atraer prosperidad.

¿Por qué envuelven la canela en papel aluminio?

Quienes realizan este ritual suelen envolver una o dos ramitas de canela en papel aluminio antes de colocarlas en la cartera, la billetera o algún bolsillo de uso frecuente.

Según las creencias difundidas en redes sociales y algunos espacios dedicados al Feng Shui, el aluminio funciona como una especie de protección para el amuleto, ya que ayudaría a conservar y potenciar las propiedades simbólicas que se atribuyen a la canela.

De acuerdo con esta práctica, la combinación busca atraer prosperidad económica, favorecer el flujo del dinero y servir como protección frente a energías negativas. Por ello, algunas personas la llevan consigo al comenzar un nuevo trabajo, iniciar un proyecto o cuando buscan mejorar su situación financiera.

Quienes siguen este tipo de rituales consideran que el valor del amuleto radica en la intención con la que se utiliza y en el significado que cada persona le otorga.

Otros rituales con canela en el Feng Shui

Además de llevar una ramita envuelta en papel aluminio, la canela forma parte de otros rituales asociados con la prosperidad y la protección dentro del Feng Shui.

De acuerdo con Xion Feng, una de las prácticas más conocidas consiste en colocar barras de canela dentro de un cuenco con arroz y monedas, considerado un símbolo de abundancia económica.

Otra opción es utilizar agua de canela para limpiar la puerta principal del hogar, un ritual que, según esta filosofía, ayuda a eliminar bloqueos energéticos y atraer nuevas oportunidades.

La especia también aparece en prácticas orientadas a la protección del hogar. Por ejemplo, algunas personas colocan barras de canela cerca de la entrada principal o las utilizan en preparados aromáticos para crear un ambiente asociado con la armonía, la vitalidad y el bienestar.

Aunque estas prácticas forman parte de creencias tradicionales y no cuentan con respaldo científico, la canela sigue siendo uno de los elementos más utilizados dentro del Feng Shui por su fuerte simbolismo relacionado con la abundancia y la energía positiva.

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