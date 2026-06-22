Friday Frida: los looks de la influencer que se han hecho tendencia en el Mundial 2026

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La influencer tiene un estilomexa. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Frida Sánchez, conocida como “Friday Frida”, es una influencer que saltó a la fama después de viralizarse por el outfit que usó en el partido de México vs Corea del Sur en el Estadio Akron, Guadalajara, el pasado 18 de junio.

De acuerdo con la cuenta World Cup 2026, su presencia en el estadio fue uno de los momentos más llamativos del duelo entre México y Corea del Sur, gracias a su outfit que combinó identidad mexicana y estilo de tendencia.

Tras el partido, la propia Frida compartió su reacción en redes sociales:

“Lo de esta noche fue una locura que me guardaré siempre en el corazón”, escribió, acompañando su mensaje con emojis de emoción y referencia a la euforia del encuentro.

¿Quién es Friday Frida, y con qué oufits se volvió tendencia en el Mundial?

Dentro del mencionado partido, Frida Sánchez, quien es una influencer mexicana con más de 400 mil seguidores, usó un corset con los colores inspirados en la identidad del país, y una bandera como falda, para crear un oufit fuera de lo común, según usuarios.

Pero ese no ha sido el único look de Frida que cautivó; el día de la inauguración del torneo, la creadora de contenido sorprendió con un outfit inspirado en mariachis, un top negro, pantalón, blazer con detalles de botonadura tradicional y un sombrero que reforzó la estética mexicana.

Más tarde ese mismo día, optó por un cambio de look con una playera de manga larga de la Selección Mexicana y una falda café entallada, acompañada de botas blancas.

Posteriormente, durante el encuentro entre Países Bajos y Suecia en Houston, Estados Unidos, Frida apostó por un estilo completamente distinto, un jersey naranja del equipo neerlandés, mini short y una diadema de listones con guiños a la identidad mexicana.

Su estilo ha sido destacado por usuarios y cuentas deportivas, que la han convertido en una de las aficionadas más visibles del ambiente mundialista en redes sociales.

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