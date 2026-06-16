El método de 5 minutos para dejar de procrastinar y empezar tus pendientes

GENERANDO AUDIO...

Dejar de posponer tareas puede ser más sencillo de lo que parece, el método de los 5 minutos propone cambiar la forma en la que enfrentamos los pendientes: en lugar de pensar en todo lo que falta por hacer, el objetivo es comprometerte únicamente a comenzar durante cinco minutos, conoce más en una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi

La idea es hacer un trato contigo mismo: dedicar solo ese pequeño periodo a una actividad que has estado evitando.

¿Qué recomienda Maggie Hegyi para la procrastinación?

Durante esos minutos Maggie recomienda eliminar distracciones, enfócate únicamente en la tarea y permite que tu cerebro entre en ritmo. Muchas veces, el mayor obstáculo no es hacer el trabajo, sino dar el primer paso.

Una vez que comienzas, es más probable que continúes porque tu mente ya está en movimiento. Y si después de los cinco minutos realmente no quieres seguir, puedes detenerte sin sentir presión. Sin embargo, en la mayoría de los casos ese pequeño inicio ayuda a que termines haciendo la tarea de corrido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.