“Viernes Garnachero”: Don Chuyo, la birria que lleva 13 años conquistando paladares

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Este viernes nos lanzamos a Tacos de Birria Don Chuyo, un puesto que se ha convertido en parada obligada para los amantes de la garnacha. Ubicado sobre la Av. Hacienda de Sotelo, frente al Parque Tezozómoc, lleva 13 años sirviendo birria con ese sabor que ya es parte del barrio, conoce más en este “Viernes Garnachero”.

Aquí el protagonista es el taco de birria doradito, remojado en consomé y acompañado con cebolla, cilantro y salsa. Pero si el hambre viene fuerte, también hay quesabirrias, plato de birria, tacos dorados y otras opciones como bistec, suadero, longaniza y campechano.

Porque una buena birria siempre pide su consomé calientito para cerrar la experiencia, Don Chuyo demuestra que la tradición se gana mordida a mordida. Este viernes, el antojo tiene nombre, una parada garnachera con 13 años de historia.

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