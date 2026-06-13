Receta rápida de galletas de coco y almendra con pocos ingredientes

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Galletas sin horno de una manera rápida y fácil. Foto: Getty images | ilustrativa

Las galletas de coco y almendra caseras son una opción para disfrutar y hacer como postre en casa sin la necesidad de muchos ingredientes. Te decimos cómo prepararlas de manera fácil y rápida con pocos ingredientes que, incluso, puede que ya tengas en tu cocina.

Para saciar el antojo, estas galletas son una de las mejores opciones que te pueden sacar de un apuro.

Ingredientes para hacer las galletas

Una taza de coco rallado (procura que no contenga azúcar)

(procura que no contenga azúcar) 1/4 de taza de miel

Una taza de harina de almendra

2 cucharadas de aceite de coco derretido

derretido Esencia de vainilla al gusto

Una pizca de sal

Chispas de chocolate amargo

Ralladura de limón

50 gramos de almendra fileteada

Modo de preparación

En un tazón, mezcla el coco rallado , una pizca de sal y la harina de almendra .

, una pizca de sal y la . Una vez integrados todos los ingredientes, ve agregando la miel poco a poco mientras mezclas.

poco a poco mientras mezclas. Añade la esencia de vainilla al gusto y el aceite de coco previamente derretido, así como las chispas de chocolate y la ralladura de limón. Mezcla nuevamente hasta integrar.

previamente derretido, así como las chispas de chocolate y la ralladura de limón. Mezcla nuevamente hasta integrar. Forma bolitas con la preparación y aplástalas ligeramente para darles forma de galleta.

Colócalas en un recipiente con papel encerado y refrigéralas durante toda la noche.

Al día siguiente, sírvelas en otro recipiente a temperatura ambiente y disfrútalas.

¿La almendra y el coco son nutritivos?

Adultos y jóvenes disfrutan de un postre de vez en cuando; el problema surge cuando se consume en exceso. Las galletas son un ejemplo de los postres que, al presentarse en porciones pequeñas, suelen ingerirse en mayores cantidades.

Según la Revista del Consumidor de febrero de 2023, las galletas suelen ser muy calóricas, ya que aportan cantidades importantes de grasas y azúcares, además de que varias contienen sodio.

En el caso de estas galletas, si bien contienen calorías, también incluyen dos ingredientes con importantes propiedades nutritivas.

Según el portal especializado en salud Healthline, las almendras aportan fibra, proteínas, vitamina E, manganeso, magnesio, cobre, vitamina B2 y fósforo.

En cuanto al coco, el Ministerio de Salud de Bolivia señala que entre sus principales nutrientes se encuentran la vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, potasio, fósforo, calcio, hierro y ácidos grasos.

Estos nutrientes, consumidos en cantidades adecuadas, pueden ser beneficiosos para el organismo; sin embargo, siempre es importante recordar que los excesos pueden resultar perjudiciales.

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